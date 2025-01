Notch naznačuje duchovního nástupce Minecraftu: Co můžeme očekávat?

Minecraft 2? Možná, ale s překážkami

Počátkem roku zveřejnil Notch na platformě X anketu, ve které se ptal svých fanoušků, jaký typ hry by chtěli vidět jako jeho další projekt. Mezi nabízenými možnostmi byla i „Minecraft 2“ – jasná narážka na jeho nejslavnější dílo. Hlasování se zúčastnilo téměř čtvrt milionu lidí, přičemž většina, nepřekvapivě, volila pokračování Minecraftu.

Následně Persson na dotaz jednoho z uživatelů odpověděl, že „v podstatě oznámil Minecraft 2“. Zde však začínají komplikace. Notch prodal práva na Minecraft i svou společnost Mojang v roce 2014 Microsoftu. Tímto prodejem se zavázal k určitým omezením, včetně toho, že po dobu jednoho roku nesměl vyvíjet žádnou hru s terénními úpravami. I nyní, o téměř deset let později, by název „Minecraft 2“ byl právně neproveditelný.

K tomu ještě zdůraznil, že nemá v úmyslu „jakýmkoli způsobem narušovat skvělou práci, kterou odvádí tým Mojang“. Minecraft, který se stále těší pravidelným aktualizacím a novému obsahu, je jednou z nejhranějších her na světě. Tvůrce proto musí postupovat opatrně, aby jeho nový projekt nebyl vnímán jako konkurence.

Jaký projekt můžeme čekat?

Z Notchových vyjádření je patrné, že jakýkoliv duchovní nástupce Minecraftu je zatím v rané fázi. Persson varoval, že projekt se nikdy nemusí dostat na trh, a pokud ano, nebude to hned. Připomeňme, že původní Minecraft byl vydán ve velmi rané alfa verzi již rok po založení Mojangu, což dává naději, že pokud Notch svůj projekt zahájí, první výsledky by mohly přijít relativně brzy.

Zdroj: Shutterstock

Anketa na platformě X rovněž naznačila alternativu: retro roguelike hra. Tento žánr, inspirovaný klasickými herními tituly, by mohl být pro Notche příležitostí vytvořit něco úplně jiného, ale stále s jeho typickým rukopisem.

Inspirace a konkurence

Od doby, kdy Minecraft představil světu kouzlo sandboxových her, se tento žánr rozrostl do mnoha podob. Hry jako Terraria, Palworld nebo Ark: Survival Evolved nabízejí různé variace na téma tvořivosti, přežití a otevřených světů. Notch by mohl čerpat inspiraci nejen z těchto titulů, ale také z vývoje technologie, která umožňuje stále sofistikovanější herní zážitky.

Pokud se rozhodne jít cestou duchovního nástupce Minecraftu, lze očekávat obrovský zájem fanoušků, ale také vysoká očekávání. Notch byl v minulosti známý svými nekonvenčními přístupy k hernímu designu, a proto lze předpokládat, že jeho nový projekt nabídne něco originálního.

Je nový fenomén na obzoru?

Ačkoliv zatím nevíme, zda Notch svůj nápad dotáhne do konce, jedna věc je jistá: jeho jméno stále přitahuje pozornost. Minecraft se stal kulturním fenoménem a jeho duchovní nástupce by mohl mít podobný potenciál.