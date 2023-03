Nová éra automobilového průmyslu: General Motors hledá využití AI ve vozidlech

Podle viceprezidenta GM Scotta Millera by ChatGPT mohl pomáhat řidičům s různými úkoly, jako je například nastavení funkcí vozidla, programování garážových vrat nebo integrace kalendářových plánů. “Nejde jen o to, že bychom přidali nějakou novou funkci, jako je hlasové ovládání, ale o to, že bychom chtěli, aby naše vozidla byla schopnější a modernější v oblasti nových technologií,” řekl v pátek tiskový mluvčí GM.

Web Semafor byl prvním, kdo o tomto projektu informoval veřejnost. ChatGPT vytvořený společností OpenAI, do které Microsoft na začátku letošního roku investoval několik miliard dolarů, je tedy pouze začátek. Postupně chce tuto technologii integrovat do všech svých produktů.

Zdroj: Shutterstock

Technologie se stávají nedílnou součástí automobilového průmyslu a Microsoft je jedním z lídrů v tomto oboru. Společnost se snaží využít své zkušenosti v oblasti softwaru a umělé inteligence k tomu, aby vytvořila více technologických řešení pro vozidla.

Mezi ně patří například systémy pro informace a zábavu, které zvyšují komfort a bezpečnost cestujících, systémy pro automatizované řízení, které snižují riziko nehod a zlepšují efektivitu dopravy, nebo systémy pro správu baterie a dalších funkcí vozidla, které optimalizují výkon a spotřebu energie.