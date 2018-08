Nová přepadová stíhačka MiG-41 se objeví na ruské obloze už v roce 2020

Ruská federace má velkou rozlohu, takže Rusové potřebují velmi rychlé stíhačky, které by v případě potřeby pokryly obrovské území Ruska. Tyto stíhačky musí být schopny dostihnout a zničit nepřátelský letoun. Roli těchto tzv. přepadových stíhačů nyní zastává MiG-31 a jeho modernizovaná verze MiG-31BM.

Vývoj letounu MiG-31 se ještě datuje do dob Sovětského svazu, takže Rusové se rozhodli vyvinout úplně nový přepadový stíhací letoun. Má se jím stát MiG-41.

Podle listu National Interest zřejmě nepůjde o žádný revoluční letoun, tak jak to bylo v minulosti zejména ruskými weby vyzdvihováno. V minulosti se objevily informace, že by letoun MiG-41 mohl dosahovat rychlosti mezi Mach 4 a 5. To je ovšem nereálné, protože by Rusové museli vyvinout zcela revoluční proudové motory nebo využít hybridního pohonu. Stíhačka MiG-31 dosahuje maximální rychlosti Mach 2,83 a v případě MiG-41 se předpokládá, že bude na tom podobně, tedy letoun rychlostně do max. Mach 3.

V minulosti taky zaznělo, že má jít o kosmický letoun, který by mohl operovat ve výšce nad 30 km. V takové výšce už ani MiG-31 nedokáže manévrovat, takže i toto se nezdá pravděpodobné. Dále v minulosti zaznělo, že MiG-41 by mohl být stealth, ale při rychlosti kolem Mach 3 to není moc pravděpodobné, protože dochází k ohřevu letounu a následně ke snadnější detekci letounu. Zřejmě tak nepůjde o stíhací letoun 5. generace, ale o tzv. 4++ generaci, tedy něco jako je Su-35 nebo MiG-35.

Přepadový stíhač MiG-41 má být postupnou evolucí stíhačky MiG-31, přičemž největší devizou nového letounu budou jeho senzorové schopnosti a nová elektronika. Aktualizace se má dočkat i design draku letounu. Předpokládá se, že u stíhačky MiG-41 budou využity různé technologie ze Su-57. Alespoň co se týče elektroniky a motorů.

Stíhačka MiG-41 by mohla dostat modifikované motory z druhé vývojové etapy Su-57, tedy upravené motory vycházející z Izdělije 30. Dále by mohly být využity různé elektronické systémy ze Su-57, které by byly upraveny pro potřeby MiG-41.

První prototyp by měl vzlétnout v první polovině roku 2020. Primárním cílem letounu budou strategické bombardéry USA (B-52 a B-21) a vzdušná obrana ruské severní hranice. Dále se předpokládá, že MiG-41 bude moci ničit hladinové cíle v arktické oblasti a dále bude moci sestřelovat satelity na nízké oběžné dráze.