Nové třetí dějství: Google rozpoutává válečnou vřavu proti cookies

Současně s uvedením verze Chrome 115 v červenci 2023 Google zpřístupnil také rozhraní API pro relevanci a měření služby Privacy Sandbox všem uživatelům Chrome. Tím se usnadňuje vývojářům testování těchto rozhraní API s živým provozem. Neplánuje však po tomto uvedení provádět v API žádné významné změny.

I když vyřazení souborů cookie třetích stran pro 1 % uživatelů Chromu nemusí znít jako něco, co by mělo zásadní dopad, skutečnost je taková, že to pomůže vývojářům posoudit jejich připravenost na větší změny, které přijdou koncem roku 2024. Během tohoto přechodného období budou mít vývojáři možnost simulovat odstranění souborů cookie třetích stran a testovat svá řešení pomocí konfigurovatelného procenta uživatelů ve službě Privacy Sandbox.

Sandbox představuje významný krok směrem k ochraně soukromí uživatelů a změně v oblasti online reklamy. Je to důležitá inovace, která bude mít významný vliv na budoucnost digitálního marketingu a reklamních strategií.

"Tento plán vznikl po pečlivé spolupráci s britským Úřadem pro hospodářskou soutěž a trhy (CMA), kdy jsme konzultovali a koordinovali nejlepší přístup ke společnému testování této strategie s průmyslovými partnery." vysvětlil Wong.

"Rozhodli jsme se proto využít čtvrtého čtvrtletí roku 2023 k usnadnění a koordinaci některých testů. V prvním čtvrtletí roku 2024 pak plánujeme postupně zavést 1% depreciaci, což povede ke zvýšenému zapojení celého odvětví do vážných experimentů a testování."

S příchodem Chrome 115 budou vývojáři adtech technologií schopni začít ve velkém měřítku testovat svá vlastní řešení. V tomto okamžiku budou funkce Privacy Sandbox, jako například Protected Audience, Attribution Reporting a Topics API, uzamčeny. Tato opatření mají zajistit bezpečnost a ochranu soukromí uživatelů, zatímco poskytují příležitost vývojářům adtech technologií prověřit a vylepšit své produkty a služby.

Zdroj: Shutterstock

Privacy Sandbox je iniciativa, která vyvolává velký zájem a zastupuje značnou událost v historii webu. Google přistupuje k této iniciativě obezřetně a získává příspěvky od různých zúčastněných stran, včetně vývojářů, regulačních orgánů, tvůrců politik a inzerentů. Někteří partneři již možná mají zájem přejít na tuto technologii, zatímco jiní potřebují více času na testování a adaptaci.

Privacy Sandbox není bez kontroverzí a ostatní prohlížeče přistupují k ochraně soukromí uživatelů různými způsoby. CMA (Competitions and Markets Authority) sleduje iniciativu Googlu a společnost se zavázala dodržovat pokyny, které mají zabraňovat výhodám Google před konkurencí při implementaci Privacy Sandboxu. Dopady tohoto přístupu na celkový ekosystém webové reklamy zatím nejsou jasné, protože žádný z konkurentů nejeví zájem.