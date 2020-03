O zakázku na nový supervrtulník pro americkou armádu se utkají Lockheed a Bell

Americká armáda po dlouhém zvážení všech nabídek pěti konkurenčních projektů na nový vrtulník určený pro ozbrojený průzkum vybrala dva projekty, které postupují do finálního kola. Celkem se o zakázku na nový průzkumný vrtulník americké armády utkalo pět společností/týmů. Byly to společnosti AVX/L3, Bell, Boeing, Karem a Lockheed (Sikorsky). Do finálního kola postoupily společnosti Lockheed (Sikorsky) s vrtulníkem Raider X a Bell s vrtulníkem 360 Invictus.

Raider X a 360 Invictus spadají do programu FARA (Future Attack Reconnaissance Aircraft). Jde o vrtulníky americké armády určené pro ozbrojený letecký průzkum, jejichž cílem je monitorovat pohyby nepřátelských sil, zaměřit přesnou polohu nepřítele a předat informace o nepříteli útočným helikoptérám AH-64E Apache, stíhacím letounům, dělostřelectvu nebo pozemním jednotkám, které následně nepřítele eliminují.

Vrtulníky z programu FARA budou ozbrojeny rotačním kanónem a raketovou výzbrojí (mohou to být např. rakety Hellfire nebo různé drony/řízené střely), a v případě potřeby mohou eliminovat protivzdušnou obranu nepřítele a připravit tak půdu pro útočné helikoptéry Apache a stíhací letectvo.

Nové vrtulníky mají vlastně plnit funkci datového uzlu pro okolní spojenecké jednotky, kdy díky svým stealth charakteristikám a výkonným senzorům mohou skrytě pozorovat přesuny nepřátelských sil a následně posílat informace o těchto přesunech všem okolním spojeneckým jednotkám. Posádku budou tvořit dva piloti, ale do budoucna se počítá s tím, že budou vybaveny jednotkou pro autonomní řízení. Jedním z požadavků programu FARA je, aby vrtulníky létaly cestovní rychlostí kolem 333 km/h.

Koncem roku 2022 musí Lockheed (Sikorsky) a Bell představit armádě funkční prototypy nových vrtulníků, následně proběhnou letové zkoušky a armáda vybere nástupce OH-58 Kiowy. Celkově chce armáda provozovat přes 500 nových průzkumných vrtulníků.