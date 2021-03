Ochrana Denuvo Anti-Cheat se může objevit i ve hrách určených pro PlayStation 5

Denuvo Anti-Cheat není vlastně žádnou novou ochranou. Tato ochrana se např. objevila minulý rok na PC ve hře Doom Eternal. Jejím cílem je různým nepoučitelným cheaterům a podvodníkům zamezit možnost kazit zážitek poctivým hráčům při hraní multiplayerových her.

U hry Doom Eternal se objevilo Denuvo Anti-Cheat až ve formě patche a zvedlo velkou nevoli u hráčů této hry. Hráči si začali stěžovat na problémy s výkonem a na celkovou nestabilitu hry. To se např. i negativně odrazilo na hodnocení hry Doom Eternal na Steamu, a tak se společnost id Software nakonec rozhodla s dalším velkým patchem proticheatovací ochranu ze hry odstranit.

Společnost Irdeto nabízí na PC i zabezpečení Denuvo ve formě protipirátské ochrany u různých AAA her, a nejenom vlastně u těchto nejdražších her, ale i pro různé indie tituly. V poslední době se ale začíná u některých her stírat zážitek mezi singleplayer titulem a multiplayer titulem (hra pro jednoho hráče vs. pro více hráčů) a nastupují tituly s tzv. online only ochranou, na které je velmi obtížné vytvořit nějaké cracky/bypassy. Takové hry už vlastně ani nepotřebují žádné protipirátské zabezpečení jako je Denuvo, a tak je Anti-Cheat technologie logicky dalším krokem pro Irdeto, aby zabezpečila hry když už ne proti pirátům, tak alespoň proti cheaterům.

Nyní je tato Anti-Cheat technologie od Irdeta dostupná i pro hry vycházející na herní konzoli PlayStation 5. Hráči na PS5, kterých v současnosti kvůli ne/dostupnosti PlayStation 5 v ČR nebude zase až tak mnoho by si měli pomalu zvykat, že u některých her na této herní konzoli od Sony se může Denuvo anticheatovací technologie klidně objevit.