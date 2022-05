Platy v IT v roce 2022: Jaké programovací jazyky jsou nejžádanější a kolik berou

Pokud vaše plány na postup v kariéře nebo na změnu zaměstnání vyžadují, abyste ovládali programovací jazyk, bylo by dobré vědět, který si zvolit. Naučit se jazyk bude koneckonců vyžadovat čas a peníze, takže je žádoucí rozhodnout se správně.

I mezi dvěma stejnými programátory na totožné pozici ovšem mohou být propastné platové rozdíly. Velkou roli totiž hraje i to, zda daný člověk pracuje ve své firmě na HPP či svoji práci fakturuje a následně daní svépomocí, aby využíval všech daňových úlev (jako například uplatnění paušálových výdajů).

Při rozhodování byste měli mít na paměti několik úvah, jako je úroveň obtížnosti, kterou jste ochotni řešit, znalosti programovacího jazyka, které již máte a které se prolínají s vašimi stávajícími znalostmi kódování apod. Ať už chcete vyvinout mobilní aplikaci, získat certifikaci pro znalosti programování nebo se jen naučit nové dovednosti, zde je seznam nejžádanějších programovacích jazyků mezi zaměstnavateli v roce 2022.

JavaScript

JavaScript je programovací jazyk na vysoké úrovni, který je jednou ze základních technologií World Wide Web. Jako programovací jazyk na straně klienta jej používá dokonce 97,8 procent všech webových stránek.

Javascript byl vytvořen v roce 1995 a původně byl známý jako LiveScript. Java však byla v té době velmi populární jazyk, takže byl LiveScript inzerován jako „mladší bratr“ Javy. Jak se JavaScript vyvíjel v průběhu času, stal se plně nezávislým jazykem. V dnešní době je JavaScript často zaměňován s Javou, a přestože mezi nimi existují určité podobnosti, tyto dva jazyky jsou odlišné.

JavaScript se používá ke správě chování webových stránek. Pomocí něj mohou kodéři vytvářet dynamické webové prvky, jako je animovaná grafika, interaktivní mapy, klikací tlačítka a další. Programátoři, kteří používají HTML, CSS a JavaScript v tandemu, získají vyšší úroveň kontroly nad webem a mohou poskytnout lepší uživatelský zážitek z hlediska navigace a čitelnosti.

Jedná se o nejpopulárnější programovací jazyk na světě a je velmi žádaný mezi různými organizacemi. Průměrný Java vývojář vydělává nad 50 000 Kč měsíčně, přičemž naučení tohoto jazyka nevyžaduje téměř žádné předchozí znalosti kódování.

Na co a kde se jazyk používá: web development, game development, mobilní aplikace, budování webových serverů.

web development, game development, mobilní aplikace, budování webových serverů. Průměrný počáteční plat JavaScript programátora: 38 000 Kč

38 000 Kč Průměrný plat zkušeného JavaScript programátora: 50 000 Kč

50 000 Kč Vyžadované dovednosti: HTML a CSS pro definování kontentu a rozložení webových stránek.

Python

Python je univerzální programovací jazyk, který umožňuje vývojářům používat několik různých programovacích stylů při vytváření programů. S Pythonem bylo vyvinuto několik populárních digitálních nástrojů a platforem, včetně YouTube, Instagramu, Google Search a Pinterestu. Podle HackerRank je to také druhý nejžádanější programovací jazyk pro náborové manažery.

Jedná se o bezplatný programovací jazyk s otevřeným zdrojovým kódem s rozsáhlými moduly podpory a komunitním vývojem, snadnou integrací s webovými službami, uživatelsky přívětivými datovými strukturami a desktopovými aplikacemi založenými na GUI.

Jako jeden z jazyků, které se snáze učí a používá, je Python ideální pro začátečníky i zkušené kodéry. Jazyk je dodáván s rozsáhlou knihovnou, která podporuje běžné příkazy a funkce. Jeho interaktivní vlastnosti umožňují programátorům testovat kód za pochodu, čímž se snižuje množství času promarněného vytvářením a testováním dlouhých částí kódu.

Na co a kde se jazyk používá: back end development, vývoj aplikací

back end development, vývoj aplikací Průměrný počáteční plat Python developera : 40 000 Kč

40 000 Kč Průměrný plat zkušeného Python developera : 55 000 Kč

55 000 Kč Vyžadované dovednosti: řešení problémů, abstraktní myšlení

HTML & CSS

Úplným základem pro tvorbu a designovaní webových stránek je právě HTML a CSS.

HTML, z anglického Hypertext Markup Language, je hypertextový značkovací jazyk určený k vytváření jednoduchých webových stránek. Byl představený na přelomu 80. a 90. let minulého století, odkud se vyvinul až do své aktuální podoby – HTML 5. Spolu s ním vznikl také protokol http zajišťující komunikaci mezi servery a přenos souborů.

CSS nebo-li kaskádové styly se obvykle používají ve spojení s HTML a řídí vzhled webu. Zatímco HTML organizuje text webu do bloků a je zodpovědný za samotné rozložení webu, CSS má za úkol určení velikosti, barvy a pozice všech prvků stránky.

Oba dva programovací jazyky jsou považovány za ty nejjednodušší na naučení, a pakliže chcete být webový designér, spojení těchto dvou jazyků s JavaScriptem vás hned posune o kus dopředu.

Na co a kde se jazyky používají: vývoj webových stránek, rozložení/vzhled webu

vývoj webových stránek, rozložení/vzhled webu Průměrný počáteční plat web designéra: 37 000 Kč

37 000 Kč Průměrný plat zkušeného web designéra: 50 000 Kč

50 000 Kč Vyžadované dovednosti: žádné

PHP

PHP je programovací jazyk s otevřeným zdrojovým kódem vytvořený v roce 1990. Mnoho webových vývojářů považuje za nezbytné naučit se PHP, protože se používá k vytvoření více než 80 % webových stránek na internetu, včetně stránek jako Facebook či Yahoo.

Programátoři používají PHP hlavně k psaní skriptů na straně serveru. Vývojáři však mohou tento jazyk použít také k psaní skriptů příkazového řádku a programátoři s vysokou úrovní kódování PHP jej využívají také k vývoji desktopových aplikací.

Na co a kde se jazyk používá: vývoj dynamických a interaktivních webových stránek, vývoj desktopových aplikací

vývoj dynamických a interaktivních webových stránek, vývoj desktopových aplikací Průměrný počáteční plat PHP developera: 40 000 Kč

40 000 Kč Průměrný plat zkušeného PHP developera: 55 000 Kč

Java

Java je v současnosti celosvětově třetím nejžádanějším programovacím jazykem pro náborové manažery a dva roky se drží na 5. místě v seznamu nejpoužívanějších jazyků Stack Overflow.

Popularita Java je oprávněná; tento jazyk se poměrně snadno učí a používá, může se pochlubit neuvěřitelnou bezpečností a dokáže zpracovat obrovské množství dat. Díky těmto vlastnostem je Java ideálním jazykem pro online finanční sektor a často se používá v odvětvích, jako je bankovnictví, fakturace a akciový trh.

Všestrannost jazyka je však to, co je pro studenty opravdu přitažlivé. Jazyk Java, propagovaný jako „jednou zapsat, spustit kdekoli“, může efektivně běžet na jakémkoli operačním systému bez ohledu na to, který OS byl použit k napsání původního kódu. Je tak ideální pro psaní aplikací nejen pro mobilní telefony a počítače, ale také například pro senzory a řadu dalších spotřebních produktů.

Na co a kde se jazyk používá: E-commerce, finance, vývoj aplikací

E-commerce, finance, vývoj aplikací Průměrný počáteční plat Java developera: 40 000 Kč

40 000 Kč Průměrný plat zkušeného Java developera: 65 000 Kč

SQL

SQL, neboli Structured Query Language, je jazyk, který umožňuje programátorům manipulovat s databázemi. Jako doménově specifický jazyk je určen především pro správu dat v rámci RDBMS (systém správy relačních databází). Zjednodušeně řečeno, SQL umí vyhledávat a načítat data z databáze, stejně jako aktualizovat, přidávat nebo odstraňovat záznamy.

Zatímco SQL je vysoce funkční, má tendenci pracovat lépe s malými databázemi a ne vždy se hodí ke správě těch rozsáhlých. I tak se ale jedná o třetí nejpoužívanější jazyk v programovacím průmyslu.