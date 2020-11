Plovoucí dům na Vltavě vyrobený na 3D tiskárně se dočká nástupce, Druhoka

Zdroj

Tisk budov na 3D tiskárně se stává poměrně zaběhlým trendem ve stavebnictví. V České republice je prozatím nejvíce vidět společnost Scoolpt, která stojí za známým Prvokem, jehož je možné spatřit na Vltavě. Tato verze Prvoka by v nákladech vyšla zhruba 10 milionů korun.

Autoři tohoto projektu se pro velký zájem veřejnosti rozhodli snížit náklady na výrobu jednoho Prvoka na zhruba 3 miliony korun. Vzniká tak návrh na Prvoka 2.0. K této verzi se vyjádřil i bratr Ladislava Trpáka, Michal: „Díky Prvokovi od Buřinky, který byl originál, jsme už zmapovali procesy i ověřili pracnost postupů, respektive nepotřebu některých subdodávek. Měníme způsob zhotovení středové části, nahrazujeme vstupní eliptické dveře a střední okna za obdélníkové. Vybavení interiéru již není v luxusní designové verzi, ale spíše v užitné a jednodušší. Elektro není chytré, ale standardní, a tak dále.“

Za tuto sníženou cenu můžou nový potencionální uživatelé dostat obstojné bydlení s koupelnou, záchodem, obývacím pokojem s kuchyňským koutem a ložnici. Primárně by však neměl sloužit k trvalému bydlení, ale měla by to být spíše moderní chata.

Společnost Scoolpt navíc přemýšlí i nad tím, jak vylepšit tiskovou směs či tiskovou hlavu. Navíc si je Scoolpt vědom i toho, že bydlení pro dvoučlennou rodinu není tak perspektivní jako pro čtyřčlennou. Proto již nyní vzniká koncepce zvaná Druhok. Podle Trpáka je Scoolpt připraven na tisk Druhoka již na počátku příštího roku.