Po skoro 17 letech od vydání prvního Xboxu je tady první použitelný emulátor

Už je to pěkně dlouhá doba, co vyšel úplně první Xbox. První Xbox byl odpovědí společnosti Microsoft na herní konzoli PlayStation 2 od Sony, a ač se to může zdát divné, tak pro tuto herní nikdy nevznikl žádný pořádný emulátor.

Pro PlayStation 2 tady máme už celkem odladěný emulátor PCSX2, a pro Xbox dlouhou dobu nic. Sice byly nějaké snahy o vytvoření emulátoru Xboxu, který by přehrával xboxové hry na PC, ale nikdy se nepodařilo tyto plány dotáhnout až do zdárného konce.

Nyní je tady celkem slibný emulátor s názvem Cxbx Reloaded, jehož hlavním programátorem je Luke Usher, a vychází ze starého projektu Cxbx. Nový emulátor je vyvíjen pro 64bitový OS Windows 7 a vyšší.

Emulátor je vyvíjen od dubna 2016, a v posledních měsících zaznamenal velké pokroky, co do optimalizací. Je to dáno i díky tomu, že projekt Cxbx Reloaded dostává finanční injekci na vývoj skrze komunitní financování z Patreonu. Momentálně se na projekt vybere kolem 600 dolarů měsíčně, což je i tak oproti dalším mnohem populárnějším emulátorům na Patreonu jen malá částka.

Pojďme si teď ukázat nějaké ty pokroky. Pro porovnání je tady hra Jet Set Radio Future. První video znázorňuje tuto hru, jak vypadala na emulátoru v květnu 2017, a druhé video pak dnešní stav, jak tato hra vypadá ve 4k rozlišení.

Takto vypadala hra na emulátoru minulý rok

A tak vypadá v 8k rozlišení a opravené grafice letos

A jak to vypadá aktuálně s dalšími hrami? To ukazuje např. YouTube kanál John GodGames

Takto běží na Cxbx Reloaded Dino Crisis 3

Takto běží na Cxbx Reloaded Hunter The Reckoning

Azurik: Rise of Perathia zatím jen intro

Cxbx Reloaded je zatím stále experimentální, a není ještě určen k pořádnému hraní xboxových her. U většiny her proto budou různé grafické glitche nebo nepůjdou dohrát až do konce. Lze ale předpokládat, že v následujících měsících půjde vývoj rychle kupředu.