Podívejte se na robota od Disney: Dokáže napodobit lidské emoce a pohyby

Na konferenci SXSW (South by Soutwest) v Texaském Austinu představila společnost Disney prototyp svého nejnovějšího robota. Robot není humanoidní, ale připomíná zajíčka, i když svými pohyby napodobuje spíše dítě. Jeho prezentace začala poněkud neobvykle, a to když vylezl sám z dřevěné bedny s bezpečnostní helmou a na kolečkových bruslích.

Odborníci se shodují, že přínosem tohoto robota do světa robotiky je schopnost integrace lidských aspektů. Vývojáři chtěli docílit co nejvěrohodnějšího zpodobnění lidských emocí, a proto využili i technologie motion capture. Tato technologie zachytila pohyby skutečného člověka s tím, že jsou sekvence pohybů následně nahrány do robota, aby jeho pohyb vypadal co nejvěrohodněji.

Díky přirozeným pohybům se stal pro publikum velice atraktivní. Je jasné, že technologie motion capture není rozhdoně žádnou novinkou, ale unikátní je spíše přístup Disneyho. Tradiční robotika totiž spoléhá spíše na předem naprogramované pohyby a příliš se nestará o jejich věrohodnost či plynulost.

Disney pomocí motion capture zachytil i ty nejjemnější motorické detaily, které pak přenesl na robota. Dalším rozdílem oproti tradičním chytrým robotům je, že má podobu roztomilého zajíčka na bruslích, a tím pádem není tak zastrašující pro děti i dospělé. Prozatím se ale neví, jak s tímto robotem Disney naloží. Nabízí se možnost interaktivní činnosti s dětmi v Disneylandu nebo se může využít přímo při natáčení nějakého nového animovaného seriálu. Tak či onak je jasné, že děti nového robota milují.