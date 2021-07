Poláci posílí východní křídlo NATO celkem 250 novými americkými tanky Abrams

Polský ministr obrany včera oznámil, že Polsko nakoupí od USA 250 tanků M1A2 Abrams SEPv3. Podle ministra obrany Blaszczaka jde o nejlépe vybavené americké tanky jaké jsou dnes k dispozici. Tanky zkonstruované tak, aby mohly čelit i nejmodernějším ruským tankům T-14 Armata.

Nejmodernějšími tanky v polském arzenálu jsou momentálně německé tanky Leopard 2 A4 (142 tanků) a Leopard 2 A5 (105 tanků). Polsko dále ještě provozuje staré T-72 a PT-91 (vychází z T-72) a právě jako náhrada za zastaralé T-72 a PT-91 budou sloužit nové americké tanky.

Dodávky nových tanků do Polska by měly začít v roce 2022. Jakmile budou americké tanky dodány polské armádě, tak budou rozmístěny do východních oblastí země, aby byly v případě potřeby v první obranné linii. Tanky M1A2 Abrams SEPv3 budou v polské armádě rozděleny do celkem 4 tankových praporů (jeden tankový prapor čítá u polské armády celkově 58 tanků). Zbylé tanky budou využity např. pro zaškolovací účely.

Nákup tanků, velkých zásob munice (včetně programovatelné munice), výcvikového a logistického balíčku vyjde Poláky na 23,3 miliard zlotých. Varianta tanku Abrams SEPv3 je vytvořena s ohledem pro moderní bojiště. U této verze můžeme najít dálkově ovládaný bojový modul vybavený granátometem nebo kulometem, možnost využívat podkaliberní munici APFSDS 5. generace M829A4 nebo multifunkční programovatelnou munici XM1147 AMP. Modernizací prošly i senzorové systémy tanku.

Polské Abramsy nebudou jediným moderním americkým zbraňovým systémem v ozbrojených silách našich severních sousedů. Polsko už minulý rok podepsalo smlouvu na nákup celkem 32 stíhacích letounů F-35. První stíhačky převezme v roce 2024.