Poslední aktualizace RPCS3 dosáhla zásadního milníku v emulaci PS3 exkluzivit

Emulátor RPCS3 je už tady s námi 5 let, ale až teprve posledních několik měsíců je vidět zásadní pokrok, který umožní přehrávat komerční hry na PC. Nedávno jsme vás informovali, že emulátor dokáže vylepšit vizuální stránku PS3 videoher, kdy z nativního rozlišení 1280x720 si může uživatel na PC přepnout videohry do 4k rozlišení (3840x2160).

Zatím šlo na emulátoru přehrávat jen pár graficky méně náročných videoher. S těmi velkými hrami, které PS3 definují, to už bylo horší. Většina z AAA exkluzivních herních titulů nešla na emulátoru ani spustit. A jak to vypadá teď? Během listopadu byl učiněn velký pokrok. To dokládá níže přiložené souhrnné video. Pojďme si ho blíže rozebrat.

Jako první za zmínku stojí kolekce videoher God of War 1 a 2. Hry sice původně vyšly na PS2, ale nakonec se v remasterované verzi objevily obě dvě hry i na PS3. U těchto her konečně funguje audio a byly opraveny problémy se zamrzáním cutscén. Dále byly opraveny problémy s nasvícením a stíny. Nyní by měly tyto hry vypadat jako na PS3, respektive díky 4k ještě lépe. I ve snímkové rychlosti není problém. Pokud má PC hráč gamepad, tak si jistě tyto hry užije jako na PS3.

U dalších velkých her je to zatím horší. God of War 3 sice jde spustit, ale má problémy s grafickým zobrazením a snímková rychlost je jen 3 fps i na těch nejrychlejších PC. U God of War Ascension je to podobné, i když s grafikou je na tom o něco lépe.

U prvního dílu Uncharted je velká naděje, že v následujících měsících si ho budou moci PC hráči zahrát v takové grafické kvalitě jako na PS3, opět díky 4k rozlišení spíše lépe. U Uncharted 2 lze zatím spustit jen intro a u třetího dílu pak jen úvodní obrazovku.

Další na řadě je remasterovaná série Ratchet & Clank 1 až 4, u těchto her je už vše ok, až na problém s blikáním textur, což programátoři v následujících týdnech zřejmě opraví. U hry Ratchet & Clank: Tools of Destruction se zatím hráči dostanou jen na úvodní obrazovku.

Pokrok byl zaznamenán u her Little Big Planet 2 a 3, kdy se hráči už dostanou do hry (ingame). Další hra WipEout HD jde přehrávat s celkem slušnou snímkovou rychlostí.

Nyní už lze přehrávat hry ze série InFamous (1 a 2), ale zatím mají hromadu grafických glitchů. Hrát lze i Playstation All-Stars Battle Royale, kde grafika se zdá být v pořádku, ale hra je aktuálně nestabilní.

Závody Grand Turismo zatím nejdou přehrávat, totéž platí i pro The Last of Us. U Killzone 3 funguje jen intro.

Z dalších her, které vyšly i pro Xbox 360, jmenujme třeba Silent Hill Downpour, Condemned 2 nebo Army of Two: The 40th Day. Tyto hry už jde hrát, ale obsahují grafické glitche. Hra Dante's Inferno by na tom měla být výrazně lépe a nejspíš jde dohrát od začátku až do konce bez větších potíží.