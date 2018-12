Představuje Huawei bezpečnostní riziko? Česká vláda se jich zbavuje po vzoru USA

Čína vyzvedne do oblak vlastní umělý Měsíc. Nahradí jím pouliční osvětlení lukas-cihak 11/01/2018 09:00:00 V čínském městě Chengdu se rozhodli ušetřit za pouliční osvětlení zvláštním způsobem. Do roku 2020 by měl nad městem být viděn umělý měsíc, který by měl odrážet světlo z druhé polokoule. https://cdr.cz/sites/default/files/moon_1.jpg

Čína vyzvedne do oblak vlastní umělý Měsíc. Nahradí jím pouliční osvětlení 1. 11. 2018 | Lukáš Čihák | diskuse (9) V čínském městě Chengdu se rozhodli ušetřit za pouliční osvětlení zvláštním způsobem. Do roku 2020 by měl nad městem být viděn umělý měsíc, který by měl odrážet světlo z druhé polokoule.