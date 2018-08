USA zakázaly používat ZTE a Huawei ve vládních úřadech

Japonská stíhačka F-3 má být nejmodernější na světě. Bude to hybrid F-22 a F-35? Ereb 04/27/2018 09:00:00 Společnost Lockheed Martin reagovala na žádost Japonska, a navrhuje pro tuto zemi koncepci nové stíhačky, která by kombinovala to nejlepší z letounů F-22 a F-35. Šlo by vlastně o letouny F-22 next generation, které by mohly využít i USA a jeho Spojenci. https://cdr.cz/sites/default/files/japonske-stihacky.jpg