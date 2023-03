Problém s časem v kosmu: ESA se snaží vytvořit vlastní časové pásmo pro Měsíc

Zájem o cestování do vesmíru postupně stoupá. Vesmírné agentury a soukromé organizace se zajímají o Měsíc a plánují své vlastní cesty do kosmu několik let dopředu. S tím ale vzniká zádrhel v organizaci, protože každá země navrhuje své cesty do vesmíru ve vlastním časovém pásmu.