Problémy s dostupností nových herních grafik a konzolí potrvají dlouhou dobu

Společnost Sony se aktuálně potýká s nedostatkem komponent pro výrobu nové herní konzole PlayStation 5 a vypadá to, že ani tento fiskální rok (který končí 31. března 2022) se nepodaří vyřešit problém s dodávkami PlayStation 5. Bohužel poptávka je příliš vysoká a těžko se v dnešní době, kdy celý svět řeší nedostatek čipů, podaří rapidně navýšit produkci PS5 tak, aby uspokojila velkou poptávku po nové konzoli. K 31. březnu letošního roku už Sony prodalo 7,8 miliónů konzolí PS5 (tj. přibližně 4,5 měsíce od začátku prodeje).

I ze společnosti Nvidia nepřicházejí zrovna optimistické zprávy a finanční ředitelka Colette Kress připustila, že nedostatek nových RTX grafik řady 3000 bude pokračovat minimálně celý letošní rok. Poptávka s porovnání s nabídkou je prostě stále příliš vysoká.

Bohužel se sešlo několik paralelních událostí, které tento problém zapříčinily. V první řadě je to probíhající pandemie, kdy drtivá většina lidí musí sedět doma a zjistila, že potřebuje nový hardware. Ať už například pro práci z domova nebo dětem do školy a samozřejmě i na nové hry. Pandemie zvýšila zájem u lidí o videohry a po výkonném HW. Na krizi s grafickými kartami pak mají svůj podíl těžaři Etherea a scalpeři (překupníci). Svoji roli pak i sehrává nedostatek surovin a problémy s přepravou v době pandemie.

Problémy se prostě kupí a svět musí řešit nedostatek čipů. Řešením by mohlo být např. postavení nových továren na výrobu čipů, které by uspokojily stoupající poptávku, jenže to je běh na dlouhou trať a potrvá to několik let, než se nové továrny postaví a začnou chrlit čipy. Rychlejším řešením této situace je tak vyřešení pandemie a nastartování cestování a venkovních aktivit a s ním opadnutí zvýšeného zájmu o nový výkonný HW a hry. Další věcí je pak opadnutí zájmu o investování do kryptoměn, což je možná zase provázáno s probíhající pandemií, kdy lidé nevyužité peníze, které by normálně utratili, např. investují do aktiv.