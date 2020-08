Prohlédněte si New York ze 40. let minulého století ve stylu Google Street View

Zdroj

Od té doby, co společnost Google přišla s nápadem zavést Google Street View do svých map, se tento nástroj těší velké oblibě. Juliana Boilena, newyorského softwarového inženýra, napadlo vytvořit interaktivní mapu New Yorku na styl Google Street View, ovšem z fotografií které pocházejích ze 40. let minulého století, konkrétně z let 1939 až 1941. Volba právě tohoto období není pouhou náhodou.

Jen těžko byste hledali pro toto období dostatečný počet fotografií, aby podobný projekt mohl vzniknout v uspokojivé míře. Právě ve zmiňovaném období ovšem nařídil tehdejší Městský odbor pro daně vyfotografovat všechny budovy v pěti čtvrtích New Yorku. Právě díky takto obsáhlému archivu mohl Julian Boilen vytvořit použitelnou interaktivní mapu, ve které se můžete procházet jednotlivými ulicemi právě budovu po budově.

Zdroj

Následně pak stačilo jen tyto fotografie zasadit na místo na mapě, kam náleží. Jako mapová předloha byla zvolena samozřejmě historická mapa NewYorku, na které jsou zasazeny černé tečky. Po kliknutí na tečku se zobrazí fotografie, která byla přesně na daném místě vyfocena. Dále je zde možnost zadat přímo konkrétní adresu a mapa vám danou lokalitu najde. Jaká škoda, že podobný projekt pro např. Prahu jen tak snadno nevznikne.