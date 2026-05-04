RAM krize dopadá na hráče. Microsoft mluví o 32 GB, internet reaguje ostře
Debata o tom, kolik operační paměti vlastně stačí pro moderní hraní, se znovu rozhořela na začátku května 2026. Impulsem se stal krátce publikovaný článek na platformě Windows Learning Center, kde Microsoft označil 32 GB RAM za takzvanou „no worries zone“. Jinými slovy konfiguraci, při které se hráč nemusí o výkon prakticky vůbec starat, a to ani při kombinaci hraní, práce v prohlížeči, komunikace přes Discord nebo streamování.
Na první pohled by nešlo o nic zásadního. Microsoft zároveň uváděl, že 16 GB RAM zůstává standardem pro hraní a samotný Windows 11 oficiálně vyžaduje pouze 8 GB. Problém byl v samotném vyznění. Označení 32 GB jako komfortní úrovně totiž nepřímo naznačovalo, že vše pod touto hranicí už může být kompromis.
Zásadní je i časování. Článek byl publikován a následně velmi rychle odstraněn, jak upozornily weby jako Windows Latest nebo TechRadar. To naznačuje, že samotný Microsoft si uvědomil citlivost tématu.
Hráči řeší jiný problém než doporučení
Reakce komunity na sebe nenechala čekat. Na platformách jako Reddit se okamžitě objevily desítky diskusí, kde hráči upozorňují, že problém není v tom, kolik RAM by bylo ideální, ale kolik je reálně dostupné.
Rok 2026 totiž přináší výrazný tlak na ceny pamětí. Hlavním důvodem je extrémní poptávka po serverových modulech pro datová centra, která pohání rozvoj umělé inteligence. Velké technologické firmy nakupují paměť ve velkém, což má přímý dopad i na běžný spotřebitelský trh.
Výsledkem je situace, kdy upgrade z 16 GB na 32 GB už není tak samozřejmý jako před pár lety. Pro část hráčů jde o citelnou investici, která navíc nepřináší vždy odpovídající přínos ve výkonu.
Kritika míří i jinam. Uživatelé upozorňují, že Windows 11 i moderní aplikace mají stále vyšší nároky na paměť. Typickým příkladem je Discord nebo webové prohlížeče s desítkami otevřených panelů. Vedle toho stojí i samotné hry, především AAA tituly, které si o RAM říkají čím dál víc.
Z pohledu hráčů by tak řešením nemělo být posouvání doporučených hodnot, ale spíše lepší optimalizace. Jinými slovy méně náročný systém a efektivnější práce s dostupnou pamětí.
Pokud se podíváme na aktuální stav trhu, 16 GB RAM zůstává pro většinu her stále dostatečnou kapacitou. To platí zejména v případě, kdy hráč nespoléhá na paralelní běh více náročných aplikací.
Situace se ale postupně mění. Moderní herní enginy, vyšší rozlišení textur a stále komplexnější herní světy posouvají nároky výš. Připočteme-li k tomu běžné multitaskingové scénáře, 32 GB začíná dávat smysl pro určitou skupinu uživatelů.