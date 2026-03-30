Firmy jedou na starých počítačích. A začíná se to nepříjemně projevovat

Pondělí, 30 Březen 2026 - 03:00 | Francesco | Operační systémy, Novinky

Zdroj: Shutterstock

Ve firmách běží velké množství zastaralých počítačů a neaktualizovaných systémů. Nová data ukazují, že rozdíly mezi platformami nejsou jen teoretické a v praxi se promítají do výpadků, ztráty soustředění i bezpečnosti.
Na papíře to vypadá v pohodě. Počítače jedou, zaměstnanci pracují, nikdo si moc nestěžuje. Jenže tento pocit často klame. Jakmile se člověk podívá blíž, začne se ukazovat, že velká část zařízení jede na starších verzích systémů a aktualizace se odkládají, protože „to zatím není potřeba“.

Jenže ono to potřeba je. Zastaralý software není jen o tom, že chybí nové funkce. Častěji to znamená drobné chyby, které se opakují, občasné zpomalení, někdy úplný pád aplikace. Nic dramatického, ale když se to děje každý den, začne to být znát.

Zajímavé je i to, jak firmy přistupují k samotným počítačům. Macy se běžně nechávají v provozu klidně šest let, zatímco Windows stroje se mění zhruba po třech. Nejde jen o výkon, ale i o to, jak stabilně ty stroje dlouhodobě fungují.

Výpadky, které stojí víc, než se zdá

Rozdíly mezi systémy nejsou jen pocitové. V praxi se ukazuje, že Windows zařízení mají víc problémů se stabilitou. Více pádů aplikací, více zamrzání, více restartů. Každý, kdo někdy seděl u rozdělané práce a koukal na „neodpovídá“, ví, jak to dokáže rozhodit celý den.

A nejde jen o ten okamžik. Jakmile se práce přeruší, chvíli trvá, než se člověk dostane zpět do tempa. Podle dat to může být klidně kolem dvaceti minut. To už není drobnost, to je reálná ztráta času.

Do toho přichází další věc, která ten problém zesiluje. Umělá inteligence. Nástroje, které ještě před rokem používal málokdo, jsou dnes skoro všude a jejich nároky na výkon nejsou malé. Starší počítače s tím začínají mít problém a je to čím dál viditelnější.

Realita je tedy často taková, že se vše smíchá dohromady. Starší zařízení, ne úplně pravidelné aktualizace, různé systémy vedle sebe a do toho vyšší zátěž než kdy dřív. Navenek to pořád funguje, ale čím dál častěji jen tak tak.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi