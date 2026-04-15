Konec nekonečného čekání. Windows 11 dostává turbo režim instalace
Microsoft začal v dubnu 2026 postupně zavádět novou funkci do instalace Windows 11, která mění jeden z nejvíce kritizovaných momentů celého procesu. Při prvním spuštění systému, tedy během takzvaného OOBE (out-of-box experience), už nebude nutné čekat na stažení a instalaci všech dostupných aktualizací. Nově se objeví možnost „Update later“, která umožní tento krok přeskočit.
Podle informací zveřejněných 14. dubna 2026 a citovaných například serverem Windows Central jde o součást širší strategie Microsoftu, jak zjednodušit a urychlit práci se systémem Windows 11. V praxi to znamená, že uživatel se dostane na plochu výrazně rychleji než dříve. V některých případech může jít o úsporu 20 až 30 minut, což je rozdíl, který je při instalaci opravdu znatelný.
Rychlejší start, ale ne bez kompromisů
Důvod, proč instalace Windows 11 trvala často tak dlouho, byl jednoduchý. Systém během instalace nejen nainstaloval základní verzi, ale zároveň stáhl všechny dostupné aktualizace, bezpečnostní záplaty a někdy i nové funkce. To znamenalo velké objemy dat a dlouhé čekání, zejména na pomalejším připojení.
Nová volba tento proces odděluje. Základní systém se nainstaluje a uživatel může začít pracovat prakticky okamžitě. Aktualizace pak může spustit až později přes Windows Update. To dává smysl například v situacích, kdy je zařízení instalováno na pomalé nebo omezené síti, typicky při použití mobilních dat nebo na cestách.
Jenže právě tady přichází zásadní háček. Instalace bez aktualizací znamená, že systém neobsahuje nejnovější bezpečnostní opravy. A to není detail, který by se dal přehlížet. Windows 11 bez aktuálních záplat může být zranitelný vůči známým hrozbám, které už byly dávno opraveny.
Microsoft na to nepřímo upozorňuje tím, že tuto možnost nenastavuje jako výchozí. Je to volba pro pokročilejší uživatele nebo pro konkrétní situace, ne univerzální řešení pro každého.
Tlak konkurence
Zajímavé je načasování této změny. V posledních měsících se čím dál častěji mluví o tom, že část uživatelů zvažuje přechod na alternativy. Roste zájem o Linux, zejména díky projektům jako SteamOS, a zároveň sílí konkurence ze strany Applu, který boduje s novými zařízeními včetně modelů jako MacBook Neo.
Na diskusních fórech, například na Redditu, se objevují názory, že Microsoft začíná reagovat právě na tento tlak. Instalace systému je totiž první zkušenost, kterou uživatel má. A pokud je pomalá a frustrující, může to být jeden z důvodů, proč lidé hledají alternativy.