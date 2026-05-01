Windows 11 dostává za vyučenou od SteamOS. Microsoft konečně přiznává problém
Microsoft sice nabízí jeden z nejrozšířenějších desktopových OS na světě, jenže v posledních letech se stále častěji objevuje kritika směrem k jeho náročnosti, množství předinstalovaných funkcí a celkovému balastu, který zbytečně (částečně - záměrně zbytečně) spotřebovává výkon počítače.
Tento problém dlouhodobě zaznamenává i Valve se svým systémem SteamOS, který se během posledního roku stal překvapivě silným konkurentem Windows v oblasti hraní her, a podle nových informací si problém začíná naplno uvědomovat i samotný Microsoft. No dobré ráno!
Dle nejnovějších informací vzniká interní projekt označovaný jako Windows K2, jehož hlavní plán je optimalizovat Windows 11 a budoucí verze systému především z hlediska výkonu, stability a efektivity. Microsoft prý chce výrazně omezit zbytečné procesy běžící na pozadí, snížit důraz na některé AI funkce a celkově systém odlehčit tak, aby byl vhodnější nejen pro běžnou práci, ale hlavně pro hraní her.
KOMENTÁŘ: Neříká totéž Microsoft již dlouhodobě v otázce přebytečných Copilot funkcí? Dle mého názoru se příliš změn zatím nekonalo, alespoň takových, které bychom skutečně považovali za změnu v kumulaci přebytečných aktivních úloh, které zvyšují spotřebu a brání plnému potenciálu výkonu počítače.
Windows 11 totiž od svého vydání čelí pravidelné kritice kvůli vysokému využití operační paměti, pomalejším reakcím některých systémových částí a také kvůli tomu, že uživatelé často musí ručně vypínat různé služby nebo instalovat utility třetích stran, aby systém fungoval svižněji. Mnoho zkušenějších uživatelů si například upravuje Windows pomocí specializovaných nástrojů, které odstraňují nepotřebné aplikace, telemetrii nebo agresivní funkce běžící na pozadí. To ale v žádném případě není ideální stav pro operační systém, který má být ready to use hned po instalaci.
SteamOS od Valve Corporation mezitím ukázal, že minimalismus může fungovat výrazně lépe. Systém je postavený na Linuxu, což už je sám o sobě "spolehlivý kořen pro zdravý strom", ale jeho největší síla nespočívá jen v tomto samotném technickém základu. Důležité je hlavně to, že SteamOS byl od začátku navržený výhradně pro hraní her. To vyústilo v nepřeplácanost, kdy hardware víceméně není přetěžován zbytečnými funkcemi a většina výkonu počítače nebo handheldu tak směřuje přímo do hry.
V tom je dnes asi nejvýraznější rozdíl mezi SteamOS a Windows 11. Zatímco Windows musí obsluhovat obrovské množství funkcí pro kancelářskou práci, nástroje pro strojové učení (chatboty například), cloudové služby nebo podnikové využití, SteamOS se soustředí prakticky jen na herní zážitek. Je to pak příznačně odlišné... spotřeba RAM je nižší, je tam rychlejší odezva systému a v některých případech dokonce i vyšší počet FPS během hraní.
Microsoft si tento problém evidentně uvědomuje, ale nyní je otázkou, zda skutečně bude něco měnit, anebo zůstane jen u náplastí na povrchová zranění, nikoliv na řešení vnitřního krvácení. Aktuálně víme, že firma už dříve představila režim označovaný jako Full Screen Experience, který měl při hraní her omezit některé procesy na pozadí a uvolnit více operační paměti pro samotnou hru. Jenže to byla právě ta paralela spíše k té náplasti na povrchové zranění, jelikož to moc situaci nezlepšilo. Existence projektu K2 v každém případě naznačuje, že Microsoft alespoň chápe potřebu hlubších změn.
Je dokonce pravděpodobné, že má za cíl optimalizovat také chování systému v nečinnosti - když uživatel nic náročného nedělá, Windows by měl využívat méně paměti i systémových prostředků. Určitě by taková změna mohla být částečným řešením, přičemž by mohla zmírnit zatížení systému, zlepšit multitasking, zrychlit svůj prohlížeč a tak dále.
Velkou otázkou ale zůstává, zda se Microsoftu podaří změnit image Windows 11 natolik, aby přesvědčil i skeptické uživatele, neboť mnoho hráčů začíná v posledních letech experimentovat s Linuxem právě kvůli SteamOS a rostoucí kompatibilitě her díky technologii Proton. Ještě před několika lety byl Linux pro běžného hráče spíše okrajovou záležitostí, dnes už ale situace vypadá úplně jinak.
Steam Deck navíc ukázal, že hráči často preferují jednoduchost před nekonečnými možnostmi nastavení. Lidé obecně, nezávisle na náročnosti užívání, touží mít systém, který po zapnutí funguje rychle, tiše a bez zbytečných upozornění nebo procesů běžících na pozadí. A přesně tady má dnes SteamOS velmi silnou a zdravou pozici, není to pouze dílo dobrého marketingu v kladném slova smyslu.
Windows 11 je naopak často kritizován za to, že se snaží dělat až příliš mnoho věcí najednou. Integrace AI funkcí, cloudových služeb nebo různých doporučení v systému sice může dávat smysl z pohledu ekosystému Microsoftu, ale hráči většinou chtějí hlavně stabilní a výkonný systém, který nebude zbytečně spotřebovávat výkon jejich počítače, což je proces, který bohužel stále aktivně probíhá.
Pokud projekt Windows K2 skutečně povede k výraznému omezení bloatwaru a lepší optimalizaci systému, určitě by mohlo jít o jednu z nejdůležitějších změn ve Windows za poslední roky. Pokud by se to podařilo, pro Microsoft by to bylo pouze dobře.