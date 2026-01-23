CDR.cz - Vybráno z IT

Chaos po aktualizaci Windows 11. Proč padají aplikace a co s tím

Pátek, 23 Leden 2026 - 03:00 | Francesco | Operační systémy, Novinky
Zdroj: Shutterstock

Začátek roku 2026 se Windows 11 příliš nepovedl. Po lednové aktualizaci se objevily nové chyby, které způsobují pády aplikací a potíže s cloudovými službami. Problém se dotýká i vestavěných nástrojů systému.
Windows 11 se v posledních týdnech potýká s další vlnou problémů. Uživatelé hlásí pády aplikací, zamrzání programů a chyby, které se objevují bez zjevné příčiny. Nejde o ojedinělé případy ani o exotický software. Potíže se týkají běžně používaných aplikací a dokonce i těch, které jsou součástí samotného systému.

Podle zjištění redakce Windows Central a zkušeností dalších médií včetně TechRadaru se problémy objevují po lednových aktualizacích systému. V některých případech se aplikace vůbec nespustí a systém zobrazí chybové hlášení s informací, že program není dostupný pro daný účet. Často se objevuje kód 0x803f8001, který naznačuje potíže s ověřením licence.

Když účet a obchod rozhodují o spuštění aplikace

První z chyb souvisí s propojením systému s Microsoft účtem a obchodem Microsoft Store. Aplikace závislé na tomto mechanismu mohou selhat, pokud dojde k narušení synchronizace nebo poškození mezipaměti obchodu. Postiženy jsou i základní nástroje jako Poznámkový blok nebo Výstřižky, což je pro uživatele obzvlášť frustrující.

Zdroj: Shutterstock

Podle vyjádření nezávislých poradců nejde o ztrátu dat, ale o chybu při ověřování licencí. V praxi to znamená, že aplikace v systému fyzicky existují, ale Windows je odmítá spustit. Pomoci může obnovení mezipaměti obchodu, opětovné přihlášení k účtu nebo přeinstalace konkrétní aplikace. Ne vždy to ale zabere hned.

Cloud jako slabé místo lednové aktualizace

Druhá chyba se týká práce se soubory uloženými v cloudu. Po instalaci aktualizace KB5074109 někteří uživatelé zaznamenali zamrzání aplikací při ukládání nebo otevírání souborů z cloudových úložišť. Nejčastěji se problém projeví u programů, které pracují s daty přímo z cloudu, typicky u poštovních klientů s datovými soubory uloženými online.

Microsoft potvrdil, že o chybě ví, a doporučuje přesunout citlivé datové soubory mimo cloudové složky. To je sice funkční řešení, ale spíše nouzové. Firma zároveň pracuje na opravě, termín jejího vydání však zatím nezveřejnila.

Windows 11, operační systém, Microsoft
TechRadar.com

