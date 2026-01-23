Chaos po aktualizaci Windows 11. Proč padají aplikace a co s tím
Windows 11 se v posledních týdnech potýká s další vlnou problémů. Uživatelé hlásí pády aplikací, zamrzání programů a chyby, které se objevují bez zjevné příčiny. Nejde o ojedinělé případy ani o exotický software. Potíže se týkají běžně používaných aplikací a dokonce i těch, které jsou součástí samotného systému.
Podle zjištění redakce Windows Central a zkušeností dalších médií včetně TechRadaru se problémy objevují po lednových aktualizacích systému. V některých případech se aplikace vůbec nespustí a systém zobrazí chybové hlášení s informací, že program není dostupný pro daný účet. Často se objevuje kód 0x803f8001, který naznačuje potíže s ověřením licence.
Když účet a obchod rozhodují o spuštění aplikace
První z chyb souvisí s propojením systému s Microsoft účtem a obchodem Microsoft Store. Aplikace závislé na tomto mechanismu mohou selhat, pokud dojde k narušení synchronizace nebo poškození mezipaměti obchodu. Postiženy jsou i základní nástroje jako Poznámkový blok nebo Výstřižky, což je pro uživatele obzvlášť frustrující.
Zdroj: Shutterstock
Podle vyjádření nezávislých poradců nejde o ztrátu dat, ale o chybu při ověřování licencí. V praxi to znamená, že aplikace v systému fyzicky existují, ale Windows je odmítá spustit. Pomoci může obnovení mezipaměti obchodu, opětovné přihlášení k účtu nebo přeinstalace konkrétní aplikace. Ne vždy to ale zabere hned.
Cloud jako slabé místo lednové aktualizace
Druhá chyba se týká práce se soubory uloženými v cloudu. Po instalaci aktualizace KB5074109 někteří uživatelé zaznamenali zamrzání aplikací při ukládání nebo otevírání souborů z cloudových úložišť. Nejčastěji se problém projeví u programů, které pracují s daty přímo z cloudu, typicky u poštovních klientů s datovými soubory uloženými online.
Microsoft potvrdil, že o chybě ví, a doporučuje přesunout citlivé datové soubory mimo cloudové složky. To je sice funkční řešení, ale spíše nouzové. Firma zároveň pracuje na opravě, termín jejího vydání však zatím nezveřejnila.