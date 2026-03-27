CDR.cz - Vybráno z IT

Reddit přitvrzuje: Podezřelé účty budou muset dokázat, že jsou lidé

Pátek, 27 Březen 2026 - 05:00 | Francesco | Novinky, Internet

Zdroj: Shutterstock

Reddit zavádí nové kroky proti botům a falešným účtům. Podezřelé profily budou nově muset prokázat, že za nimi stojí skutečný člověk, přesto má zůstat zachována anonymita, která je pro platformu klíčová.
Přidejte si CDR do oblíbených na Google News

Diskusní platforma Reddit se rozhodla výrazně přitvrdit v boji proti automatizovaným účtům a manipulaci. Po nedávných náznacích změn nyní firma oficiálně představila konkrétní kroky, které mají oddělit reálné uživatele od botů.

Nově budou všechny fake účty povinně označené. Vývojáři, kteří používají automatizované nástroje, si je budou moci registrovat a získají označení „App“. Cílem je především větší přehlednost, aby uživatelé věděli, s kým vlastně komunikují.

Vedle toho začne Reddit aktivně vyhledávat účty s podezřelým chováním. Pokud systém vyhodnotí profil jako rizikový, může jeho provozovatele vyzvat k ověření, že jde skutečně o člověka.

Ověření bez ztráty anonymity

Zásadní otázkou je, jak takové ověřování proběhne. Reddit plánuje využívat nástroje třetích stran, například biometrické služby nebo moderní přihlašovací metody typu passkey. V některých regionech, jako je Velká Británie nebo Austrálie, však mohou zákony vyžadovat i předložení oficiálního dokladu.

Firma zároveň zdůrazňuje, že nechce znát skutečnou identitu uživatelů. Ověření má potvrdit pouze to, že za účtem stojí reálný člověk, nikoliv kdo konkrétně to je. Reddit tak chce udržet svou dlouhodobou výhodu, tedy anonymní prostředí, které odlišuje platformu od sociálních sítí typu Facebook nebo Instagram.

Podle vedení společnosti půjde o výjimečný proces, který se dotkne jen malé části účtů. Ti, kteří ověřením neprojdou, však mohou narazit na omezení nebo úplné zablokování. Zajímavé je, že Reddit neplánuje zakazovat obsah vytvořený umělou inteligencí. Ten se na platformě rychle rozšiřuje a podle dřívějších dat tvoří už významnou část příspěvků.

Diskuze
Tagy: 
AI, umělá inteligence, soukromí
Zdroje: 

PCMag.com

nahlásit chybu

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi