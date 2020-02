Revoluce v lékařství? Xenoboti jsou živými roboty s naprogramovaným chováním

Využívání miniaturních robotů v medicíně není žádnou novinkou. Obvykle se jedná o miniaturní kapsli, která při průchodu tělem monitoruje celý vnitřek. Nyní se však možná dočká lékařská věda inovace v podobě prvních živých robotů. Ty budou schopni dělat přesně to, co lékaři chtějí, až jsou to samostatné živé organismy vyrobené z kmenových buněk žab.