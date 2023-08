Revoluční mod pro Grand Theft Auto V: Umělá inteligence oživuje herní postavy

Jestli něco pohání vývoj počítačů kupředu, tak jsou to videohry. Hráči těchto her totiž chtějí čím dál propracovanější grafiku i fyziku ve hrách. Právě s tím by v budoucnu mohla zcela určitě pomáhat i umělá inteligence. Jistou ukázkou může být fanoužkovské rozšíření známé hry Grand Theft Auto 5, které představil známý modder „Bloc“.

Jeho rozšíření pak pojmenoval Inworld Sentient streets, který nabízí jedinečný zážitek oddělený od hlavní dějové linky Grand Theft Auto 5. V rámci tohoto rozšíření se pak ocitnete v roli zkušeného a úspěšného člena městské policie v Los Santos (LSPD) a můžete si vybrat jednoho ze tří partnerů s vlastními charakterovými vlastnostmi.

Hráči pak budou muset řešit náročné výzvy a prokázat schopnost správně se rozhodovat. Co je ale největší zajímavostí tohoto modu je, že postavy v něm by měly být ovládány umělou inteligencí. Podle popisu mají NPC postavy být poháněny Inworld AI Character Engine s hlasem od ElevenLabs.

Inworld AI se dá považovat za určitou alternativu k ChatGPT a umožňuje vývojářům rozvíjet rozhovory jednotlivých postav do obsáhlých dialogových stromů. Hráči tak mohou vést zajímavé konverzace v reálném čase prakticky s kýmkoliv. Bloc také publikovat krátké video, které celý mod představuje.