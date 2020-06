Emulátor RPCS3 získal významný upgrade. The Last of Us konečně hratelný na PC?

Emulátor RPCS3, který umožňuje hrát na PC videohry určené pro herní konzolí PlayStation 3 prochází v posledních měsících celkem bouřlivým vvojem. Ačkoliv vývoj tohoto emulátoru začal před dlouhými devíti lety, tak největší pokrok lze vidět zhruba od roku 2018. Díky tomu lze hrát už nyní na PC spoustu graficky méně náročnějších her z PS3 a hratelnými se začínají stávat i AAA pecky.

Tento měsíc vydali vývojáři RPCS3 video, na kterém jde vidět celkové zlepšení emulace. Ve videu můžeme vidět AAA videohry společnosti Naughty Dog, a to hry The Last of Us a Uncharted 2 a 3. Vývojáři se zaměřili na odstranění grafických glitchů u zmíněných her, a na zvýšení snímkové frekvence (fps). Emulátor běžel na procesorech Intel i7 8700k taktovaném na 4,9 GHz a i9 9900KS taktovaném na 5,2 GHz (videohra The Last of Us) a Intel i7 9900k taktovaném na 4,9 GHz (videohry Uncharted).

Jak můžete sami vidět, tak videohra The Last of Us se stává na PC konečně hratelnou. Bohužel stále zřejmě nejde dohrát až do konce, a v určitém momentu dojde ke kritickému selhání a hra zamrzne a spadne.

Na populárním kanálu John GodGames věnujícímu se emulaci různých systémů se už objevil zhruba hodinu a půl dlouhý gameplay ukazující jak nyní běží The Last of Us na PC. Test probíhal na PC s procesorem Intel i7 8700k taktovaném na 5 GHz a grafické kartě GeForce RTX 2080 SUPER GAMING OC. Slušné snímkové rychlosti lze dosáhnout zatím jen na opravdu silných PC. Např. podle videí z youtube slabší sestava s Ryzenem 2600 a grafikou GeForce 1650 dosahuje ve hře The last Us jen 10 až 20 fps.

PC hráčům nezbývá než doufat, že se jednou společnost Sony odhodlá oficiálně portovat první nebo druhý díl The Last of Us (nejlépe oba dva díly ;-) ) na PC. I když se to v tuto chvíli nezdá moc pravděpodobné, tak na druhou stranu se někdy dějí i zázraky.