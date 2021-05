Rusko bude cestovat novou lodí s jaderným pohonem na Jupiter

Zdroj

Ruská federální kosmická agentura, Roskosmos, oznámila, že připravuje novou kosmickou loď na jaderný pohon, která by mohla přepravit jak astronauty, tak vybavení a materiál ze Země na Měsíc, k Venuši a dokonce i na Jupiter. Tyto meziplanetární mise pak mají začít již v roce 2030.

Nová kosmická loď se bude jmenovat Zeus a její energetický modul bude natolik schopný, že bude fungovat, jako mobilní jaderná elektrárna, která dokáže vyprodukovat dostatek energie pro putování v hlubokém vesmíru. Tímto nápadem se zabývají vědecké týmy i v jiných zemích.

Při využití současné technologie by například zpáteční let na Mars trval zhruba tři roky. S využitím jaderné reakce by se cesta mohla velice výrazně zkrátit. Proto se i NASA rozhodla integrovat 10 kW reaktor do jednoho lunárního modulu určeného pro misi na Měsíci v roce 2027.

Doposud NASA vyslala do vesmíru jen jeden jaderný reaktor, což se stalo již v roce 1965. Oproti tomu Rusko vyslalo do vesmíru již přes 30 reaktorů. Reaktor umístěný v modulu u lodi Zeus bude však nejvýkonnější a bude mít 500 kW. Podle výkonného ředitele společnosti Roskosmos, Alexandra Blošenka, je toto první krok k ruským meziplanetárním letům. Jaderný reaktor v modulu Zeus by totiž měl vydržet v provozu až 12 let.