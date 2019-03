Rusko chce pro své ponorky pořídit až 32 jaderných torpéd soudného dne

Americká armáda chce malé mobilní jaderné reaktory. Přepraví je obří letoun C-17 Ereb 02/01/2019 09:00:00 Americká armáda se musí do budoucna vypořádat se stále vzrůstajícími nároky na elektrickou energii. To by měly vyřešit malé mobilní jaderné reaktory, které eliminují problémy s dopravou paliva pro generátory. https://cdr.cz/sites/default/files/mobilni-jaderny-reaktor.jpg