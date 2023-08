Rusko zakázalo anonymitu na internetu. Omezí e-mailové, hostingové a VPN služby

Zatímco v jiných zemích se většinou řeší až konkrétní porušení zákona a dodatečně se dohledávají anonymní uživatelé, rozhodl se ruský prezident Vladimir Putin jít opačnou cestou. Nedávno totiž podepsal nové legislativní dokumenty, které mají ve své podstatě zakázat anonymitu na internetu na ruském území.

V praxi tak vznikne internetovým platformám povinnost ověřovat si totožnost každého uživatele pomocí státech schválených systémů a procesů. Podle některých kritiků jde o tvrdou cenzuru, ale pokud někdo nevykonává nic protizákonného, nemá se údajně čeho bát.

Zdroj: Shutterstock

Podle většinových ohlasů je to ale vnímáno jak akt potlačující svobodu slova a omezující inovace. Kritici se domnívají, že pokud bude identita uživatelů transparentní, budou snadno dohledatelní a do budoucna to může prý vyvolávat i obavy z ochrany soukromí či ke zneužívání dat.

Nová legislativa také zakazuje poskytování poradenství týkající se obcházení VPN sítí, nově tak budou považovány za trestný čin. Zajímavé ale je, že vláda prozatím nezakázala samotné VPN, ale pouze poskytování informací o jeho obcházení či obcházení státních omezení.

Další nová změna postihne používání Gmailu nebo provozování státem neschválených hostingových společností. Pokud se nově bude chtít nějaký uživatel registrovat na nějaké ruské internetové platformě, bude muset pro registraci a přihlášení využívat jedině ruské e-maily. Emaily od Gmailu či Applu již pro registraci nebudou povoleny.

Jisté komplikace to samozřejmě přináší i pro poskytovatele hostingových služeb, kteří budou mít pravděpodobně více administrativy a není vyloučeno, že na ně bude státní aparát více neléhat. Faktem zkrátka zůstává, že novou legislativou se velice významně omezuje anonymní prostor v Ruské federaci. Každý uživatel bude snadno identifikovatelný a dohledatelný. Navíc díky zakázání a omezení některých zahraničních služeb dojde k tomu, že Rusko bude mít kompletní přehled nad veškerou korespondencí a všemi e-mailovými účty. Podle odhadů to prý může negativně postihnout i hospodářskou situaci a ekonomiku Ruska.