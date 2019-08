Rusku nevyšel test jaderného pohonu, došlo k úniku radioaktivity, zemřelo 5 lidí

Rusko je připraveno do pěti minut zlikvidovat klíčová místa v USA lukas-cihak 02/26/2019 09:00:00 Ruský kontroverzní moderátor Dmitrij Kiseljov představil veřejnosti seznam potenciálních cílů, které by bylo Rusko schopné zlikvidovat svými hypersonickými raketami, pokud by bylo ohroženo ze strany USA. https://cdr.cz/sites/default/files/rusko_0.jpg