Ruský cenzurní úřad zablokoval Instagram, uživatelé tam nesouhlasili s invazí

Prakticky již od konce minulého roku ruský cenzurní úřad Roskomnadzor vyžadoval, aby sociální sítě působící na území Ruské federace cenzurovaly svůj obsah tak, aby byl pro ruské občany nezávadný. V praxi to znamenalo vymazat všechny příspěvky podněcující k demonstracím, propagující dětskou pornografii či prodej drog. Facebook, Instagram i Twitter za nedostatečnou cenzuru dostaly ze strany Roskomnadzoru mnoho sankcí.

V souvislosti s invazí na Ukrajinu začali i ruští uživatelé na těchto sociálních sítích vyjadřovat svůj nesouhlas, stejně jako nesouhlas s postupem Kremlu. Podle nového zákona jim za to hrozí až 15 let vězení. To v podstatě donutilo Roskomnadzor vyřešit tento problém po svém.

Již před nějakou dobou zablokoval sociální sítě Facebook a Twitter a nyní se rozhodl zablokovat i Instagram pro všechny uživatele na území Ruské federace. V Ruské federaci byl Instagram daleko populárnější než Facebook a proto se toto rozhodnutí dotklo více než 80 milionů účtů.

Roskomnadzor však o svém záměru informoval již minulý týden, aby uživatelům dal dostatečný prostor pro přechod na tamní alternativy Vkontaktě a Odnoklassniki. Zároveň si uživatelé mohli prý v dostatečném předstihu zálohovat všechny důležité příspěvky, dokumenty, fotky a videa, které na Instagramu lidé měli.