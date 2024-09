Samsung propustí tisíce zaměstnanců navzdory růstu poptávky po čipech pro AI

Samsung, jeden z technologických gigantů světového trhu, se v posledních týdnech rozhodl propustit tisíce zaměstnanců po celém světě, navzdory rostoucímu zájmu o polovodiče využívané v umělé inteligenci (AI). Podle informací, které zveřejnila agentura Reuters, se očekává, že do konce roku budou propuštěny až 30 % zaměstnanců v některých divizích, přičemž se snižování pracovních pozic dotkne zejména obchodních a marketingových oddělení.

Podle několika zdrojů Samsung plánuje snížit počet zaměstnanců v obchodních a marketingových odděleních o 15 %, což představuje přibližně 3 700 zaměstnanců z celkového počtu 25 000 lidí, kteří v těchto odděleních pracují. Administrativní pracovníci by mohli čelit ještě větším škrtům, přičemž až 30 % z nich by mohlo přijít o práci. Redukce pracovní síly se dotkne zaměstnanců napříč divizemi po celém světě – v Americe, Evropě, Asii a Africe.

Samsung, který zaměstnává téměř 270 000 lidí po celém světě, čelí tomuto kroku navzdory faktu, že poptávka po čipech AI prudce stoupá. Jen v Indii by podle odhadů mohlo být propuštěno až 1 000 lidí. Zdroje uvádějí, že společnost začala informovat své zaměstnance o propouštění zhruba před třemi týdny.

Zdroj: Shutterstock

Šestidenní pracovní týdny jako součást strategie

Začátkem tohoto roku Samsung zavedl šestidenní pracovní týdny pro své vedoucí pracovníky, aby reagoval na to, co označuje jako finanční krizi společnosti. Tento krok měl být jedním z opatření, která měla zajistit vyšší efektivitu a zlepšit výkonnost podniku. Přestože Samsung nadále generuje zisky, společnost zaznamenala dramatický pokles provozních zisků od konce roku 2022 do konce roku 2023. Loňský fiskální rok byl pro společnost těžký, což vedlo k provedení několika strategických změn, včetně výměny výkonného ředitele v oblasti čipů, jehož úkolem bylo stabilizovat a oživit divizi polovodičů.

Společnost Samsung uvedla na svých webových stránkách, že v loňském fiskálním roce vykázala provozní zisky ve výši 4,9 miliardy dolarů. I přes propady v některých segmentech zaznamenala letos v souvislosti s růstem poptávky po čipech pro AI prudký nárůst zisků o 900 %. Globální nárůst vývoje a tréninku AI vytvořil ideální podmínky pro Samsung, aby se soustředil na polovodičový průmysl. To však nestačilo k tomu, aby se zabránilo masivnímu propouštění, které společnost nyní provádí.

Pokles akcií a dlouhodobá strategie

Akcie Samsungu za poslední rok klesly přibližně o 8 %, což odráží současné výzvy, kterým společnost čelí. Navzdory krátkodobému poklesu akcie společnosti vzrostly za posledních pět let o 38 %. Tento růst svědčí o dlouhodobé síle značky a jejích produktech, ale současné finanční problémy naznačují, že společnost musí čelit větším výzvám na globální úrovni.

Propouštění tisíců zaměstnanců není pro technologické společnosti neobvyklým krokem, zejména v období finančních nejistot. Samsung uvedl, že tato propouštění jsou rutinní záležitostí a jsou součástí širšího plánu na zvýšení efektivity a udržení konkurenceschopnosti na rychle se měnícím trhu. Podobné kroky byly v minulosti pozorovány i u jiných technologických gigantů, kteří sice čelili růstu poptávky po inovativních technologiích, ale zároveň potřebovali optimalizovat své interní procesy.

Budoucnost Samsungu a technologického průmyslu

I přes nepříznivou situaci v oblasti zaměstnanosti, která postihne tisíce lidí, Samsung nadále zůstává klíčovým hráčem na poli polovodičů a AI technologií. Společnost se snaží vyrovnat s rostoucí konkurencí v této oblasti, a proto hledá cesty, jak být efektivnější. Její dlouhodobý růst a vývoj čipů pro AI naznačuje, že Samsung bude i nadále hrát významnou roli ve světovém technologickém průmyslu.

Propouštění je nepochybně těžkou ránou pro mnoho zaměstnanců, ale Samsung se snaží zůstat na špici díky svému důrazu na inovace a strategické změny. Budoucnost ukáže, zda tato rozhodnutí budou stačit k tomu, aby společnost zůstala silným hráčem i v době, kdy se technologický trh rychle proměňuje.