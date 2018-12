Skype začne překládat hovory v reálném čase a zobrazovat je formou titulků

Používání titulků během například sledování cizojazyčných filmů je celkem populární. Microsoft se rozhodl, že tuto funkci přidá i do svého Skypu. Tuto funkci ocení především lidé se nejrůznějšími zdravotními omezeními.

Jednoduše řečeno, Skype bude nově využívat rozpoznávání hlasu a přepis toho, co dokáže analyzovat ze zvukového záznamu, zobrazí druhému uživateli jako titulky. V následujícím roce by se tato funkce měla objevit i v PowerPointu.

Podle předběžných slibů Microsoftu by měly tyto titulky být natolik optimalizovány, že by se měly zobrazovat v reálném čase tak, jak lidé budou hovořit. V budoucnu však plánuje společnost Microsoft tuto funkci rozšířit a přidá možnost prohlížet zobrazené titulky.

Pro povolení funkce zobrazování titulků stačí během audio nebo videohovoru kliknout na tlačítko více + a následně pouze zvolit zapnout titulky. Zároveň je tato funkce propojená s překladem, takže uživateli nabídne to pohodlí, že zaznamená to, co říká druhá osoba, přeloží to a následně to uživateli zobrazí již přeložené titulky v jazyce dle výběru. Uvidíme, jak si software poradí s češtinou.