Solární energie z vesmíru? Může to být realita už za pár let

Výzvy a náklady

Hlavní výzvou je vysoká počáteční investice a technologické výzvy spojené s přenosem energie z vesmíru na Zemi. Stavba a umístění masivních solárních panelů na oběžnou dráhu není levnou záležitostí. A i když by se vše podařilo postavit, neexistuje záruka, že by tato technologie fungovala efektivně na velké škále. To vše vzbuzuje pochybnosti a váhavost vůči tomu, zda má smysl do tohoto konceptu masivně investovat.

Zdroj: Shutterstock

Fyzik s novým plánem

Tato představa se však může změnit díky fyzikovi Baiju Bhattovi, který se rozhodl posunout koncept vesmírné solární energie o krok blíže k realitě. Bhatt, známý jako spoluzakladatel elektronické obchodní platformy Robinhood, nyní soustřeďuje své úsilí na startup zaměřený na vesmírnou solární energii nazvaný Aetherflux. Jeho přístup je na rozdíl od dosavadních plánů mnohem menší a cílený na menší investice, přičemž plánuje investovat kolem 10 milionů dolarů.

První kroky: malé satelity

Bhattův plán začíná u malého satelitu na nízké oběžné dráze Země, což je v rozmezí asi 500 km nad Zemí. Tento satelit bude vybaven solárními panely, které budou schopny generovat přibližně 1 kilowatt energie – což stačí například na napájení myčky nádobí. Satelit bude zároveň vybaven vysoce výkonným infračerveným laserem, který bude tuto energii přenášet zpět na Zemi. Na Zemi bude přijímací stanice, která bude schopna energii zachytit a přeměnit na využitelnou formu.

Tento první test je klíčový pro ověření, zda celý koncept vesmírné solární energie může vůbec fungovat – zejména přenos energie přes atmosféru a její bezpečnost. Pokud bude tento test úspěšný, Aetherflux plánuje vytvořit celou síť malých satelitů na nízké oběžné dráze, která by mohla poskytovat větší množství energie a delší pokrytí.

Potenciální využití

Bhatt vidí budoucnost této technologie zejména v oblastech, které jsou obtížně dostupné tradičními prostředky, jako jsou odlehlé oblasti, vojenské základny nebo místa zasažená přírodními katastrofami. Tato technologie by zde mohla poskytnout stálý a obnovitelný zdroj energie bez potřeby budování masivní infrastruktury na Zemi.

V dlouhodobém horizontu by vesmírná solární energie mohla sloužit jako doplněk k tradičním obnovitelným zdrojům, jako jsou větrné a pozemní solární elektrárny. Její hlavní výhodou by byla schopnost dodávat energii nepřetržitě, i když na Zemi nesvítí slunce nebo nefouká vítr.

Výzvy budoucnosti

Nicméně Bhatt přiznává, že před jeho týmem stojí ještě mnoho výzev. Jednou z nich je technická proveditelnost přenosu velkých objemů energie na dlouhé vzdálenosti a následná bezpečnostní rizika. Také zůstává otázka, zda bude tento model ekonomicky výhodný ve velkém měřítku. Ale první krok k tomu, aby se teorie stala realitou, je testovací satelit, který má být vypuštěn v průběhu následujících 12 až 15 měsíců.