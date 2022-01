Sony představilo na CES 2022 nový Playstation 5 headset pro virtuální realitu

Společnost Sony již delší dobu slibuje nový headset a ovládací rozhraní virtuální reality pro herní konzoli PlayStation 5. Nyní na konferenci CES 2022 zveřejnila více podrobností a navíc uvedla, že nový headset se bude jmenovat PlayStation VR2 a jeho ovladače pak ponesou název Sense.

U první generace tohoto headsetu PlayStation VR byl problém s omezenými hardwarovými parametry, ale na druhou strany byl dostupný a celkem jednoduše použitelný. Dle vyjádření společnosti Sony by druhá generace měla být o poznání vyspělejší.

U PlayStation VR2 se dočkáme rozlišení 4K HDR, 2000 x 2040px pro oko a zorné pole 110 stupňů. Navíc se můžeme těšit na OLED displeje s obnovovací frekvencí 90 až 120 Hz. Mimo to by měl být headset vybaven technologií pro sledování pohybu očí, tzv. foveated rendering.

Jedná se o velice vyspělou technologii, která zaručuje, že se obsah vykreslí tam, kam směřuje pohled uživatele. Samozřejmostí by měla být i vibrační a silová odezva zabudovaná v headsetu. Vylepšení se dočkají i ovladače Sense, pro které by měla být exkluzivně vydána hra Horizon Call of the Mountain, která se bude odehrávat ve světě Horizon Zero Dawn.