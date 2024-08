SpaceX přišla po dlouhé sérii úspěšných přistání o booster

Booster B1062 se vydal na svůj poslední let z Cape Canaveral dne 28. srpna v 3:48 amerického východního času (9:48 středoevropského) a když vykonal svoji práci, pokusil se přistát na plošině autonomní plovoucí přistávací plošiny A Shortfall of Gravitas v Atlantickém oceánu. K tomuto pokusu došlo 8 minut a 20 sekund o startu, po zcela normálním průběhu vzletu i sestupu. Po kontaktu s plošinou se ale ve spodní části boosteru objevily plameny, následně se převrátil a během deseti sekund se roztrhl.

Jakkoliv je to jistě nepříjemná zpráva, je to vlastně úspěch. Boostery současné generace označované jako Block 5 byly původně certifikovány na deset startů, následně to bylo zvýšeno na patnáct, posléze na dvacet a v současnosti se počítá až se čtyřiceti starty jednoho boosteru, než bude označen jako vyřazený. Aniž bych chtěl jakkoliv srovnávat komplexnost těchto zcela odlišných zařízení, tak čtyřiceti startů nedosáhl ani jeden z amerických raketoplánů a to na to měly několikanásobně delší období.

B1062 svojí nehodou ukončil období trvající od února 2021, kdy došlo k poslední podobné nehodě (nepočítaje v to pád boosteru B1058 do moře při přepravě z důvodu povětrnostních podmínek po jeho jinak bezproblémovém přistání). Během tohoto období zvládly všechny aktivní boostery dohromady 268 přistání, přičemž právě B1062 byl mezi nimi s 23 starty rekordmanem.

Ačkoliv při nehodě needošlo k žádnému zranění ani k žádným škodám nad rámec ztráty boosteru, Federal Aviation Administration pozastavila starty Falconu 9 do doby, než dojde k vyšetření příčin nehody. Pokud by z tohoto vyšetřování vyplynuly nějaké modifikace samotného boosteru, je možné, že FAA bude požadovat novou certifikaci pro jeho nasazení do běžného provozu. Přesná podoba procedury bude záviset na tom, která část problém zapříčinila - pokud by šlo o zařízení související výhradně s přistáním, pak se vše odbude relativně rychle, pokud by stopy vedly k problémům samotného motoru, mohlo by to trvat déle. SpaceX již kvůli nehodě prozatím odložil start Polaris Dawn, soukromé mise s posádkou, která má mimo jiné realizovat první komerční výstup do volného kosmického prostoru.