SpaceX se chystá na dvacátou misi rakety Falcon 9

SpaceX se chystá na další významný milník ve vesmírném průmyslu, přičemž raketa Falcon 9 zamíří již na dvacátý let. Tento historický let přinese dalších 23 satelitů do rozrůstající flotily Starlink a podtrhuje schopnost SpaceX opakovaně využívat své rakety, což může otevřít nové možnosti pro kosmický výzkum.