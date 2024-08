SpaceX si zajistil povolení pro novou generaci satelitů Starlink

První a velmi důležitou novinkou je, že americká Federální komunikační komise (FCC) vydala povolení k postupné náhradě satelitů první generace za novější druhou generaci. SpaceX má v současnosti na orbitě 6325 satelitů Starlink, z čehož 4216 jsou právě přístroje první generace. Každý z nich váží zhruba 300 kilogramů a jelikož jejich původně plánovaná životnost byla pětiletá, budou se jí nejstarší z nich pomalu blížit. Od července loňského roku již nicméně tento typ není vypouštěn, místo něj SpaceX do vesmíru posílá zmenšenou verzi satelitů druhé generace (V2 Mini).

Starlink druhé generace v plné verzi má vážit takřka dvě tuny, na oběžnou dráhu ho ale bude vynášet plavidlo Starship, které zatím ještě neprošlo všemi testy pro ostré starty, takže SpaceX navrhla odlehčenou verzi, která váží jen 800 kg a lze ji do vesmíru dopravit i stávající raketou Falcon 9. Starlink V2 by měl umožňovat lépe využívat přidělené frekvenční rozsahy, lépe směřovat vysílání na pozemní stanice a v neposlední řadě i zvýšit propustnost a přenosové rychlosti. K podané žádosti se u FCC vyjádřila řada konkurenčních poskytovatelů satelitní komunikace a televize, kteří projevili obavy z rušení jejich systémů, nicméně všechny námitky FCC zamítlo jako neopodstatněné. Pro obě varianty druhé generace má aktuálně SpaceX povolení k vypuštění až 7500 kusů, až postupně nahradí všechny přístroje první generace, bude celá síť mít zhruba 12000 satelitů, přičemž už teď se s FCC vyjednává o rozšíření až na 34000 satelitů.

Další novinkou, která ale prozatím nezaujme tuzemské uživatele, je zajímavá sleva pro rodinné předplatné Starlinku. V jeho rámci je možné k účtu přidat až dva další účty, které budou platit 100 USD měsíčně a mohou si pořídit přijímač Standard Kit za 199 USD. Toto rodinné předplatné existuje zatím pouze v USA a týká se pouze „residential“ - tedy nepřenosné varianty služby. Ta stojí normálně o 20 USD více a vybavení stojí běžně 499 USD, v aktuálně probíhající (a nesouvisející) akci pak 299 USD. V ČR platí nicméně jiná cenová politika, standardní měsíční poplatek je o polovinu levnější, než ten americký, takže zajímavým by se to stalo pouze, pokud by Starlink přišel s ekvivalentem pro naše podmínky.

A na samotný závěr novinka, která není zajímavá vlastně vůbec: Falcon 9 s novým boosterem B1085 vynesl na orbitu dalších 22 starlinků V2 Mini. Je to letos již čtvrtý nový booster a padesáté přidání satelitů do sítě, takže prakticky běžná rutina. Dokladuje to ale, že vše se rozvíjí stabilním tempem a bezproblémově.