SpaceX ve středu vyšle do vesmíru první lidskou posádku, NASA dala misi zelenou

Zdroj: BusinessInsider

Elon Musk, zakladatel vesmírné společnosti SpaceX, již dlouhou dobu spolupracuje s NASA a společně již absolvovali několik úspěšných projektů. V poslední době pracovaly tyto strany na společné misi Demo 2, která měla poprvé přepravit do vesmíru lidskou posádku. Předchozí mise Demo 1 totiž měla za úkol přepravit jen náklad na ISS.

Na start se tak na příští týden připravuje raketa Falcon 9 s kosmickou lodí Crew Dragon, kde poprvé poletí i místo obvyklého zásobování i lidská posádka v podobě Roberta Behnkena a Douglase Hurleyho. Celá mise by pak podle plánu odstartovat 27. května ve 23:33 hodin SEČ z rampy 39A v Kennedyho vesmírném středisku na Floridě.

"The flight readiness review is complete... As each system and subsystem was considered, at the end, we got to a 'go.'" Administrator @JimBridenstine shares the news: We are ready to #LaunchAmerica on May 27: https://t.co/viWmO6ht4c pic.twitter.com/KRlUUzoMQH

Z pohledu NASA se jedná o důležitý okamžik, protože po dlouhých letech, kdy museli američtí astronauti létat do vesmíru z ruského vesmírného střediska, odkud startovaly kosmické lodi Sojuz, mohou američtí piloti zase úspěšně startovat z americké půdy. Původně se spekulovalo o možném odložení startu kvůli celosvětové pandemii Covid-19 nebo kvůli rezignaci pomocného ředitele NASA právě pro lety s lidskou posádkou.

Exciting couple of days here at @NASAKennedy! Crew arrival in Florida was awesome, seeing our vehicle roll to 39A was epic, and watching our @SpaceX Falcon9 1st stage fire one more time before our mission still has a smile on my face! pic.twitter.com/RzTCC11klw