Spoluautor WannaCry obviněn. USA mají možná důkaz proti Severní Koreji

USA nechtějí dopustit, aby hackerský útok WannaCry, který ochromil mnoho organizací, zůstal bez potrestaného viníka. Nyní Ministerstvo spravedlnosti Spojených států obvinilo jednoho Severokorejského agenta z podílu na hackerských útocích proti společnosti Sony Pictures a zároveň vyvstalo i podezření, že kde o spolutvůrce WannaCry 2.0.

Právě WannaCry 2.0 byl rozšířen do zhruba 150 zemí světa a doslova vyřadil z provozu nesčetné množství institucí, organizací a firem. Skupině hackerů, kteří se pojmenovali Strážci míru, se nelíbila komedie The Interview od Sony Pictures, která tématizovala spiknutí v Severní Koreji a atentát na Kim Jong-una.

Proto v roce 2014 získali Strážci míru nelegálním způsobem mailovou korespondenci a citlivé osobní údaje o zaměstnancích Sony Pictures a pokoušeli se celou společnost vydírat, aby byla komedie The Interview stažena.

Z tohoto činu byl obviněn Park Jin-hyok. Ten se podle amerického ministerstva spravedlnosti účastnil vydírání Sony Pictures a mimo to byl také členem rozsáhlého spiknutí, které si kladlo za cíl za každou cenu podporovat a prosazovat zájmy Severní Koreje v USA.

Tím by se teoreticky potvrdilo podezření USA, že za oběma útoky stojí Severní Korea. Podle očekávání by svědectví zadrženého hackera mohlo konečně přinést přímé důkazy, které by celou situaci vyjasnily a posloužily by USA pro přímé obvinění Severní Koreje, i když ta svou účast aktivně popírá.

V současné době se prokuratura USA prodírá 180 stránkovým dokumentem, který popisuje a mapuje činnost hackera. Bohužel celá událost přišla na světlo světa v době, kdy americký prezident Donald Trump a Kim Čong-un začali vést rozhovor o společném jaderném odzbrojení. Díky Parkovi by mohla celá mírová dohoda být ohrožena.