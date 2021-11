Spotify následuje TikTok. Nabídne krátká hudební videa o pár vteřinách

Zdroj

TikTok způsobil ve světě sociálních sítí malou revoluci, protože přišel s krátkými videa, kterými se trefil do dnešní zrychlené doby a krátkodobé pozornosti. Jeho popularita i nadále roste, a tak tento koncept postupně adoptují i konkurenční služby jako Snap, Youtube či Netflix. Do tohoto výčtu by se měl v brzké době přidat i Spotify, jak společnost sama potvrdila.

Tato nová služba pak bude fungovat standardně, jako u TikToku. Uživateli budou představována krátká hudební videa a on bude vertikálně scrollovat. U každého videa pak může buď dát like nebo přeskočit.

Zdroj

Podle testovací verze to vypadá, že by nová funkce měla být dostupná jako čtvrté tlačítko ve spodní liště mezi tlačítkem „Domů“ a „Vyhledávání“. První na tuto novinku upozornil Chris Messina, který na svém Twitteru uvedl, že se jedná o „omezenou verzi“ hudebních videí ve stylu TikTok. Podle Messiny může tato funkce využívat stávající formát Canvas od Spotify.

Tento formát byl představen již v roce 2019 a umožňuje umělcům vytvářet videa, ke kterým zvolí vhodnou hudbu v rámci aplikace. Prozatím nechce Spotify zveřejňovat jakékoliv bližší detaily ohledně možností či vzhledu nové funkce, ale vydala oficiální prohlášení, kde potvrdila vývoj této funkce. Vyjádření společnosti je však natolik neurčité, že se může jednat jen o pouhé testování jedno z možností, která se nikdy nedostane na veřejnost.