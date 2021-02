SSD překonaly prodejem v roce 2020 klasické pevné disky

Podle analytického serveru TrendFocus, byly pevné disky překonány SSD v počtu dodaných kusů na trh. Přesněji počtem 333 milionů, klasických HDD se pak prodalo 260 milionů kusů. Velkou a často inzerovanou výhodou klasických pevných disků je jejich větší kapacita než u SSD, což studie sice potvrzuje, ale i tak si kapacitou meziročně SSD polepšily.

Ve srovnání s předchozím rokem zvýšil prodej SSD o 21 % a s celkovým objemem 207,39 exabajtů se hodnota kapacity SSD úložiště ve srovnání s rokem 2019 zvýšila přibližně o 50 %.

Pevné disky podle zlých jazyků už měly dávno nahradit modernější technologie SSD. To se zatím nestalo a podle výsledků studie se to ještě pár let nestane. I když už běžný uživatel pevný disk v mnoha případech nepotřebuje a vlastně ani leckdy nepozná rozdíl, stále můžeme sledovat trend u notebooků, kdy výrobce dá společně HDD vedle SSD, kdy pevný disk má větší kapacitu a SSD menší, často pro samotný operační systém. I to se pomalu mění a dnes tu již máme SSD s dostatečnou kapacitou za rozumné ceny.

Mnozí běžní uživatelé si tak vystačí i s kapacitou 500GB, což v cenové relaci jsou SSD úložiště už opravdu dostupnější. V čem jsou pevné disky ještě stále nedostižné, je již zmiňovaná zmiňovaná úložná kapacita za prodaný kus. Kapacita pevných disků v roce 2020 se zvýšila o 13 % z předchozího roku na 1018 exabajtů. V přepočtu to pak znamená, že každý prodaný kus HDD v roce 2020 měl v průměru cca 4 TB kapacitu, zatímco SSD má průměrnou kapacitu za loňský rok 0,62 TB.

Hlavním lákadlem pro použití úložiště SSD je fakt, že jsou lehčí, mají menší spotřebu, nemají žádné mechanické pohyblivé části, dosahují vyšších přenosových rychlostí, nevydávají zvuk a celkově jsou kompaktnější. Hlavní negativní stránkou byla vysoká pořizovací cena. To se mění. Vymizí pevné disky někdy zcela?