Stačí projít kolem kavárny. Nový výzkum ukazuje, že WiFi umí identifikovat lidi

Pátek, 6 Únor 2026 - 05:00

Zdroj: Shutterstock

Vědci upozorňují na technologii, která dokáže rozpoznat člověka pouze z WiFi signálů v okolí. Nepotřebuje mobil ani speciální hardware. Stačí být na místě, kde funguje bezdrátová síť, což otevírá zásadní otázky ochrany soukromí.
Představa, že vypnutý telefon znamená soukromí, přestává platit. Výzkumníci z Karlsruhe Institute of Technology ukázali, že člověka lze identifikovat i bez jakéhokoliv zařízení v kapse. Stačí, aby se pohyboval v prostoru, kde spolu komunikují běžná WiFi zařízení. Rádiové vlny se totiž při průchodu prostředím mění a lidské tělo v nich zanechává jedinečný, opakovatelný vzorec.

Tyto vzorce lze zachytit pasivně. Nejde o aktivní sledování, žádné připojování k síti ani prolomení zabezpečení. WiFi routery a připojená zařízení si mezi sebou běžně vyměňují technická data, která pomáhají optimalizovat přenos. Právě z těchto informací lze podle vědců vytvořit obraz osoby podobným způsobem, jako kamera vytváří obraz ze světla. Rozdíl je v tom, že zde se používají rádiové vlny a celé dění zůstává lidskému oku skryté.

Zásadní je, že vypnutí vlastního telefonu nepomáhá. Pokud jsou v okolí aktivní jiná zařízení, signál vzniká dál. Člověk se tak stává rozpoznatelným pouhou přítomností v prostoru.

Tiché sledování bez kamer

Podle autorů výzkumu se z běžné WiFi infrastruktury může stát nenápadná sledovací síť. Router v kavárně, kanceláři nebo na úřadě není jen přístupovým bodem k internetu, ale potenciálně i pasivním pozorovatelem. Pokud někdo kolem takového místa prochází opakovaně, lze ho s vysokou přesností znovu identifikovat.

Ve studii s téměř dvěma sty účastníky dosáhl systém úspěšnosti blížící se sto procentům. Nezáleželo přitom na směru chůze ani stylu pohybu. Jakmile byl model jednou natrénován, rozpoznání trvalo jen několik sekund.

Výzkumníci upozorňují, že dnes existují jednodušší nástroje sledování, například kamerové systémy. WiFi má ale jednu znepokojivou vlastnost. Je všudypřítomná a neviditelná. Nevzbuzuje podezření a většina lidí ji vnímá jen jako technické pozadí každodenního života.

internet, WiFi, zabezpečení
ScitechDaily.com

