Stáhněte si na GOGU zdarma výbornou adventuru. Pospěšte si.

Až do pondělních (30.12.) 15:00 máte čas si zdarma přidat v online obchodě s videohrami GOG hru The Dark Eye: Chains of Satinav.

Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek

Hra The Dark Eye: Chains of Satinav vyšla v roce 2014 a vytvořili ji němečtí herní vývojáři ze studia Daedalic Entertainment. The Dark Eye: Chains of Satinav je klasická fantasy adventura využívající populární licenci stolní RPG hry známé v Německu jako Das Schwarze Auge. Hráči se ujímají role devatenáctiletého Gerona, kterému dělá společnost víla Nuri. Každý z těchto hrdinů disponuje jedním kouzlem. Geron dokáže ničit předměty, zatímco Nuri je umí opravovat.

Geron je od mládí považován za věčného smolaře, a to od chvíle, kdy se stal cílem proroctví předpovídajícího blížící se zlo. Po následujících několik let byl mladík pronásledován neštěstím, které jej doprovázelo na každém kroku. Kdekoliv se objevil, docházelo k různým nehodám. Samotný příběh hry začíná vraždou známého rytíře. Zároveň se objevují hejna vran, které se chovají podivně, což znamená, že před Geronem stojí nelehký úkol.

Děj je zasazen do fantasy světa známého jako Aventuria, který byl vytvořen v roce 1984 pro potřeby stolní RPG hry Das Schwarze Auge (anglicky The Dark Eye a česky Černé Oko). Oblíbenost tohoto světa vedla k vytvoření mnoha počítačových her, mezi které patří například trilogie Realms of Arkania, série Drakensang a několik prohlížečových her. Chains of Satinav je však první adventurou, která tuto licenci využívá.

Hratelnost připomíná typické hry tohoto žánru. Hráči vedou rozhovory, řeší hádanky a prozkoumávají lokace, kde hledají předměty, které lze následně použít k překonání překážek. Hra je navržena tak, aby hráči vždy věděli, jaký úkol mají před sebou, přičemž obtížnost spočívá v nalezení způsobu, jak jej splnit. K tomu slouží také propracovaný deník, který obsahuje informace o aktuálních a již splněných úkolech. Grafická stránka hry je dvourozměrná a nabízí nádherné ručně malované pozadí, i když animace postav nejsou příliš detailní.

Dohrání hry The Dark Eye: Chains of Satinav vám zabere přibližně 12 hodin vašeho času. Na metacritic získala tato hra od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 75. Od hráčů pak uživatelské skóre 7,5.

Hru Dark Eye: Chains of Satinav můžete získat zdarma na tomto odkazu.