Steam má v rukou budoucnost herního průmyslu. Bez něj bychom si ani neškrtli

Historie digitálního práva na ochranu obsahu, zkráceně DRM, je pevně spojena s vývojem videoherního průmyslu. Tento software, zabudovaný do her, měl chránit jednotlivé tituly před pirátstvím, ale často bránil legálním hráčům ve hraní. Valve, majitel Steamu, se chopil této příležitosti a vytvořil digitální platformu, která zjednodušila distribuci her a současně fungovala jako DRM. Přestože jiní vydavatelé bojovali s hráči o DRM, Steam si vydobyl dominantní pozici. Dnes je Steam hlavním distribučním kanálem pro videohry s miliony uživatelů a tisíci her, které jsou k dispozici pouze přes tuto platformu.

Důležitost Steamu ve videoherním průmyslu je nepopiratelná, ale nese s sebou i rizika. Stal se středem digitální distribuce her, ale současně se stal i jediným místem, kde mohou hráči nakupovat. To dává Valve obrovskou moc, která je zjevná ve vztahu ke konkurenci. Přestože existují alternativy jako Epic Games Store nebo GOG, Steam zůstává nezpochybnitelným lídrem. Jeho existence je pro mnoho hráčů nepostradatelná, ale současně jim vystavuje riziko, že pokud Valve zmizí, zmizí i jejich zakoupené hry.

Zdroj: Shuttestock

V posledních letech se Valve soustředilo především na rozvoj Steamu a jeho hardwaru, jako je třeba Steam Deck. Společnost se zdá být méně zaměřená na vývoj vlastních her, což vyvolává otázky ohledně budoucnosti společnosti. Navzdory tomu Valve stále drží svou dominantní pozici na trhu s videohrami a má svobodu operovat podle svých pravidel.

Dědictví Steamu je rozsáhlé a hluboce zakotvené ve videoherním průmyslu. Je to platforma, která určuje standardy a ovlivňuje chování hráčů i vývojářů. Ačkoliv se může zdát, že Valve v poslední době ztrácí na své dynamice, Steam zůstává klíčovým hráčem v odvětví a jeho budoucnost je stále nejistá. Nicméně, pro desítky milionů hráčů po celém světě zůstává nezbytnou součástí jejich herního života.