Steam rozdá zdarma legendární českou hru, která dobyla svět

Řeč je samozřejmě o hře Mafia: The City of Lost Heaven, kterou vydalo v roce 2002 české herní studio Illusion Softworks. Pamětníci si možná vzpomenou, že toto herní studio stojí za takovými peckami jako byla svého času taktická akční série Hidden & Dangerous, FPS akce Vietcong nebo stealth akce Chameleon.

Mafia: The City of Lost Heaven je akční adventura z gangsterského prostředí, která je situována do Spojených států 30. let 20. století. Hlavním hrdinou této hry je mladý taxikář Tommy Angelo, který začne pracovat pro mafiánskou rodinu dona Salieriho. Tomymu špinavé peníze Salieriů nesmrdí a postupně stoupá v mafiánské hierarchii. Nakonec ale zjišťuje, že život mafiána mu působí více problémů, než život obyčejného taxikáře. Celkem vás ve hře čeká 20 příběhových misí plných přestřelek, honiček, pašování a vloupaček. Po dohrání hlavního příběhu hry se vám odemkne mód extrémní jízdy, kde můžete splnit dalších 19 misí, které ale tentokrát nespojuje žádný příběh.

Mafia se dočkala v průběhu let dalších dvou dílů a v roce 2020 dokonce vyšel i remake jedničky, který stvořili kalifornští herní vývojáři ze studia Hangar 13. Remake přijali hráči kladně, a tak vývojáři z Hangar 13 už pracují na čtvrtém dílu této série. Původní Mafia: The City of Lost Heaven získala na metacritic od recenzentů souhrnné hodnocení 88 a od hráčů uživatelské skóre 9,2.

Pokud jste ještě původní Mafii nehráli nebo si chcete jen zavzpomínat jak se hrála Mafie z roku 2002 a nemáte už instalačku, tak na Steamu můžete od 1.9. do 5.9. získat Mafii zcela zdarma.