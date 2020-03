Svět spěchá na pomoc Itálii. Rusko a USA vyslaly do země armádní specialisty

Italské zdravotnictví na severu země se nyní nachází na samé hranici svých možností. V zemi se už nakazilo koronavirovou nákazou Covid19 celkem 74 386 osob. Toto číslo představuje jen testované případy na Covid19 a skutečný počet nakažených může být i několikrát tak vyšší. Z celkového počtu 74 368 nakažených se už 9362 nemocných uzdravilo a 7503 osob již bohužel této nemoci podlehlo. Z 57 521 stále potvrzených nakažených je v italských nemocnicích hospitalizováno 23 112 osob a dalších 3489 je umístěno na jednotce intenzivní péče. Zbytek se léčí v domácí izolaci.

Na pomoc Itálii mezitím přispěchalo Rusko, Spojené státy, Kuba nebo Čína. Rusové vyslali do Itálie celkem devět těžkých dopravních letounů Iljušin IL-76 MD a jeden letoun Tu-134A, který do země dopravil armádní specialisty z jednotky radiační, chemické a biologické ochrany Ruska. Na palubách letounů dorazilo do země osm mobilních lékařských týmů, zdravotnické vybavení zahrnující např. i sanitky nebo specializovanou mobilní laboratoř, dále 20 vozidel určených k desinfekci veřejných prostor s technickým personálem a nakonec i stovka ruských vojenských odborníků na virologii a epidemiologii.

Spojené státy vyslaly do Itálie z letecké základny Ramstein dopravní letoun C-130J Super Hercules na jehož palubě se nachází mobilní polní nemocnice. Kuba poslala Italům celkem 52 lékařů a zdravotních sestřiček, kteří mají zkušenosti s bojem proti epidemii cholery na Haiti a Eboly v Libérii. Čína vyslala z Šanghaje do Říma čínské lékaře a specialisty společně s 31 tunami zdravotnického materiálu.