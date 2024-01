Telegram nabídne kvalitnější volání. Výrazně snízí spotřebu baterie

Telegram je velice populární alternativou k oblíbené chatovací aplikaci WhatsApp. Dokonce je podle mnohých uživatelů i lepší, protože nabízí některé funkce a možnosti, které WhatsApp nemá. Nyní například představil Telegram novou aktualizaci, která by měla vylepšit spotřebu baterie při volání.

Navíc prý vývojáři přidali i animace, které se během hovoru zobrazují. Tyto animace se budou měnit podle stavu hovoru – vyzvání, probíhající či ukončený. V praxi by po této aktualizaci mělo samotné volání využívat o mnoho méně baterie, a proto je vhodnější i pro starší zařízení.

Zdroj: Shutterstock

Někteří by se mohli domnívat, že to bude na úkor kvality, ale opak je pravdou. Kvalita hovorů by se podle vývojářů měla vylepšit a navíc má v průběhu tohoto roku přijít další aktualizace, která by kvalitu zvuku ještě více vylepšila. Tyto aktualizace přichází měsíc poté, co Telegram představil další důležité novinky.

Mezi nimi patří například lepší emotikony jako reakce pro statistiky a příběhy. Telegram sice představil své kanály před delší dobou, ale neustále na nich musí pracovat, protože chce být velkým konkurentem WhatsAppu.