Teslasuit maže rozdíly mezi virtuální a pravou realitou, vyhrála Red Dot Award

Amazon zapojil do přijímacího řízení umělou inteligenci. Ta se naučila šovinismu

Amazon zapojil do přijímacího řízení umělou inteligenci. Ta se naučila šovinismu lukas-cihak 10/30/2018 09:00:00 Společnost Amazon chtěla usnadnit práci personálnímu oddělení a zpracovávat veškeré životopisy zájemců o zaměstnání pomocí speciálního programu. Ten však měl tu chybu, že diskriminoval ženy a automaticky některé životopisy vyřazoval z možných kandidátů.

