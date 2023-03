TikTok půjde leda tak do karantény: Slovensko je další zemí, která ho zakáže

Zákaz se nevztahuje jen na TikTok, nýbrž na instalaci a používání všech aplikací, které jsou považovány za bezpečnostní riziko. Vedoucí kanceláře přitom upozornil poslance na to, že aplikace sbírá příliš mnoho citlivých informací, které mohou být zneužity k cíleným kybernetickým útokům. A proto, aby byla zajištěna bezpečnost, parlament zablokuje komunikaci podobných aplikací v počítačové síti a vysleduje pokusy o jejich instalaci na pracovní telefony zaměstnanců.

Nebylo by to však poprvé. Ještě poměrně nedávno totéž provedly státní úřady v Severní Americe a Evropě kvůli stejným obavám. Podobný krok učinila i česká ministerstva poté, co Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vydal varování před touto aplikací - již jsme vás o této problematice informovali v několika článcích.

Zdroj: Shutterstock

Ředitel NÚKIB, Lukáš Kintr, tou dobou uvedl, že varování vychází převážně z komplexní analýzy informací o TikToku, které získali z veřejných zdrojů a od spojenců. Varování se tak týká jak zaměstnanců ze státního, tak soukromého sektoru.

Společnost ByteDance, která za TikTokem stojí, všechna tato obvinění neustále odmítá, považuje je za mylná a zaujatá širší geopolitikou, která se prý na TikToku ani na jeho uživatelích nepodepisuje.